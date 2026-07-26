O ultimato de Pérez: Real Madrid define o preço de Vinícius

O futuro de Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, entra esta semana na sua fase mais quente, e o Real Madrid já colocou um número claro em cima da mesa.

O jornal "Sport" revelou que Florentino Pérez, presidente dos merengues, definiu uma condição inegociável para considerar a saída de Vinícius: que a proposta, incluindo o montante fixo, os incentivos e as variáveis, atinja os 160 milhões de euros.

Pérez frisou que qualquer proposta inferior a este valor não levará o clube merengue sequer a sentar-se à mesa de negociações.

Esta posição surge no período mais sensível da relação entre o jogador e o clube, já que o contrato de Vinícius termina no verão de 2027.

Esta situação acabou por movimentar o mercado de transferências e, segundo o site "The Athletic", o Arsenal já começou a explorar a possibilidade de contratar Vinícius, que considera um dos nomes mais destacados capazes de reforçar o seu ataque.

O montante de 160 milhões de euros não é um número aleatório, já que o Real não pensa em perder um jogador desta dimensão sem obter uma contrapartida financeira e, ao mesmo tempo, pretende fixar um tecto suficientemente alto para afastar os clubes que se limitam a testar o terreno.

A fórmula adoptada pelo clube inclui uma parte fixa, além de um pacote de variáveis ligadas ao desempenho e aos títulos, um mecanismo cada vez mais comum nos grandes negócios, uma vez que permite elevar o valor total da transferência sem sobrecarregar o clube comprador com uma quantia avultada de forma antecipada.

O Arsenal está interessado em contratar Vinícius, mas o assunto ainda se encontra numa fase inicial e, até ao momento, não houve quaisquer conversações entre os dois clubes.

Após o final do Mundial de 2026, o jogador e o clube merengue acordaram retomar as conversações sobre a renovação no final deste mês.

E, caso estas negociações não registem progressos concretos, o Real Madrid poderá abrir-se a ouvir as propostas apresentadas, mas sempre de acordo com o critério definido pelo presidente do clube: "pelo menos 160 milhões de euros".