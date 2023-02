O time titular do Flamengo contra o Al Hilal no Mundial de Clubes

Com mudanças nas laterais, Fla está confirmado para encarar o campeão asiático; veja

O Flamengo está escalado para o duelo contra o Al-Hilal, nesta terça-feira (7), em jogo válido pela semifinal do Mundial de Clubes. Em caso de vitória, a equipe carioca enfrenta o vencedor do confronto entre Al-Ahly e Real Madrid na decisão.

Bruno Henrique e Victor Hugo não tem condições de jogo porque ainda se recuperam de lesão e são desfalques para a partida.

Dessa forma, o Mengão está escalado com: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

A grande dúvida da equipe eram as laterais. Matheusinho ganhou a vaga de Varela na lateral-direita pelas boas atuações no Campeonato Carioca e Ayrton Lucas agradou Vítor Pereira pelo vigor físico.

Flamengo e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira (07), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Ranger, no Marrocos. A partida terá transmissão da Rede Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, FIFA+ e GloboPlay, no streaming e na internet.