O técnico do PSV, Peter Bosz, está completamente impressionado com um jogador do Ajax

Após o término da partida entre Ajax e PSV (2 a 2), Peter Bosz elogiou Kasper Dolberg. O atacante de 28 anos voltou a ser titular pelo time de Amsterdã pela primeira vez em semanas, e a defesa do PSV teve bastante trabalho para contê-lo.

“Achei que ele jogou bem hoje”, começou Bosz na coletiva de imprensa após a partida. “Achei que ele segurou bem a bola, como ponto de apoio. Esse é um pouco o Kasper que eu também conheci.”

Com isso, o atual técnico do PSV se refere à colaboração anterior que teve com Dolberg no Ajax. Sob sua liderança, o dinamarquês viveu talvez o melhor período de sua carreira, antes de partir para uma aventura no exterior.

“Fiquei surpreso hoje, porque já se passaram dez anos”, continua Bosz. “Achei que ele jogou muito bem hoje. O que o torna tão difícil de marcar? Então, vou procurar a resposta em nós mesmos…”

“Jogamos um contra um, porque deixamos o Yarek (Gasiorowski, red.) avançar sobre um meio-campista. Achei que deixamos o Ryan (Flamingo, red.) sozinho contra o Dolberg com muita frequência. No momento em que é jogada uma bola longa e Dolberg tem que receber a bola com o Flamingo nas costas, acho que um meio-campista deve se lançar imediatamente sobre ele.”

“Se esses meio-campistas demoram muito para chegar, você acaba sempre em situações de um contra um. Acho que o Dolberg fez isso muito bem hoje. No segundo tempo, jogamos melhor. Fomos mais agressivos nas segundas bolas e o Dolberg teve mais dificuldades.”

Dolberg está passando por uma fase difícil no Ajax. Embora o técnico Óscar García também tenha elogiado sua atuação no sábado, o Algemeen Dagblad informou recentemente que o atacante poderá deixar Amsterdã já no próximo verão.