O técnico do Girona dá sua opinião sobre a jogada polêmica de Mbappé

Michel Sánchez, técnico do Girona, mostrou-se satisfeito com o desempenho de sua equipe após o empate em 1 a 1 contra o Real Madrid na 31ª rodada da La Liga, afirmando que o ponto conquistado no Estádio Bernabéu foi extremamente valioso.

Sánchez declarou após a partida: “O Real Madrid tem um potencial incrível, foi superior e criou mais chances, mas defendemos bem. O ponto é o mais importante da partida, e estou muito feliz com o grande esforço dos jogadores”.

Ele acrescentou: “Depois do primeiro gol deles, sentimos a dificuldade da situação, mas uma jogada individual de Tomás Lemar nos deu o empate. Conseguir um ponto aqui exige muito sofrimento.”

Ele explicou que conversou com alguns jogadores do Real Madrid e disse: “Acho que eles são capazes de virar o resultado na partida de volta, e espero que se classifiquem pelo bem do futebol espanhol.”

Sobre as substituições, o técnico argentino explicou que queria aumentar a pressão sobre o portador da bola: “Pensei em jogar com um esquema 5-4-1, mas recuei e coloquei Abel e Bryan para manter a pressão. Não queria que levássemos um gol sem ter capacidade de responder.”

Simeone elogiou a atuação de Thomas Lemar, dizendo: “É um jogador fantástico, excelente entre as linhas, mas precisa olhar mais para o gol. No segundo tempo, ele foi mais agressivo e nos ajudou muito.”

Quanto à jogada polêmica entre Vitor Reis e Kylian Mbappé, Sánchez disse: “Eu estava muito longe e não vi claramente. Vitor garantiu que não fez nenhum movimento intencional contra Mbappé. A partida foi limpa, e o tempo de jogo efetivo foi grande.”