O sonho do Roda JC de chegar à Eredivisie desmorona após uma dramática disputa de pênaltis

O RKC Waalwijk está na segunda fase dos playoffs de promoção. Os brabantes derrotaram o Roda JC Kerkrade na disputa de pênaltis e podem continuar sonhando com o retorno à Vriendenloterij Eredivisie. Na próxima fase, os espera uma dupla de confrontos contra o Willem II.

O primeiro tempo no Mandemakers Stadion foi de um nível decepcionante. Ambas as equipes criaram poucas oportunidades e o jogo também não foi nada de especial. Lógico, portanto, que o placar marcava 0 a 0 após 45 minutos de jogo em Waalwijk.

O Roda JC saiu forte do vestiário e quebrou o impasse sete minutos após o reinício. Anthony van den Hurk recebeu um passe inteligente de Joey Müller e, em seguida, acertou o canto oposto com um chute forte: 0 a 1. Grande alegria tomou conta da arquibancada visitante, lotada de torcedores do Roda que viajaram para acompanhar o time.

O RKC se assustou com o gol sofrido e partiu imediatamente para o ataque. Jesper Uneken esteve perto de empatar, mas encontrou o goleiro Justin Treichel, do Roda, em grande forma. Van den Hurk teve que sair no meio do segundo tempo devido a uma cãibra, sendo substituído no ataque por Tomas Kalinauskas, responsável pelo gol de empate 1 a 1 no final da partida de terça-feira.

Pelo time da casa, Michiel Kramer entrou em campo nos últimos quinze minutos. Foram, portanto, os últimos momentos do atacante de 37 anos, que anunciou recentemente sua aposentadoria como jogador profissional.

O Roda JC parecia manter a vantagem com bastante facilidade na fase final em Waalwijk. No entanto, tudo deu errado para os limburguenses aos 96 minutos. Kramer desviou habilmente uma bola longa e foi o alerta Uneken quem, em seguida, chutou no canto esquerdo. Alegria desenfreada no RKC e desânimo no Roda JC, pois o tempo regulamentar chegou ao fim imediatamente. A prorrogação se estendeu em Waalwijk, mas não produziu um vencedor. Os pênaltis tiveram que decidir o resultado.

Yanick van Osch foi o grande herói do RKC na disputa de pênaltis ao defender duas cobranças do Roda JC, enquanto os limburguenses também acertaram a trave. Com isso, o RKC mantém viva a esperança de chegar à Eredivisie, e o Roda JC continua na Keuken Kampioen Divisie.

O RKC enfrenta o Willem II em 5 ou 6 de maio, com a partida de volta marcada para 9 de maio. O vencedor se classifica para a semifinal. A final está marcada para 20 e 23 de maio. O Telstar, atual décimo sexto colocado na Eredivisie, está provisoriamente condenado aos play-offs.

O Almere City venceu por 2 a 3 o FC Den Bosch na quarta-feira, após uma bela recuperação, e pode garantir a classificação no sábado, em casa. O vencedor enfrentará o De Graafschap na segunda fase.