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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Schalke tira a liderança do Bayern de Munique e encerra duas sequências históricas

Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique
Bundesliga
Alemanha

O Schalke põe fim ao domínio do Bayern no topo da Alemanha

O Bayern de Munique deixou escapar a liderança do Campeonato Alemão após empate sem gols (0 a 0) na casa do Schalke, na noite deste sábado, em uma partida na qual o recém-promovido não apenas conquistou um ponto precioso, como também colocou fim a duas séries históricas do gigante bávaro.

De acordo com o site "Sky Sports", o Bayern de Munique não conseguiu balançar as redes em uma partida da Bundesliga pela primeira vez desde fevereiro de 2025, perdendo o topo da tabela que ocupava havia muito tempo. Foi a primeira vez que o clube abriu mão da liderança desde a segunda rodada da temporada 2024-2025.

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Ao longo de 67 rodadas consecutivas no Campeonato Alemão, o Bayern impôs sua total hegemonia na liderança, estabelecendo um recorde sem precedentes, depois que a equipe, sob o comando do técnico Vincent Kompany, havia quebrado em novembro de 2025 o recorde anterior (43 rodadas consecutivas, também registrado pelo próprio Bayern desde a temporada 1973-1974) durante o confronto contra o Freiburg. E a ironia é que justamente o Freiburg foi quem assumiu o topo da tabela após o encerramento da segunda rodada.

Com esse empate diante do Schalke, o Bayern de Munique caiu provisoriamente para a quarta posição na tabela de classificação. A equipe bávara busca retomar sua trajetória de ascensão em sua próxima partida, fora de casa, quando visitará, na região do Sarre, o Elversberg, o recém-promovido embalado pela conquista de sua segunda vitória consecutiva, diante do Borussia Mönchengladbach.

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