O recorde que Modric pode bater contra o Brasil na Copa do Mundo

Vencedor da Bola de Ouro em 2018, o craque croata pode atingir um recorde curioso no Mundial

Aos 37 anos, Luka Modric joga sua quarta e provavelmente última Copa do Mundo de sua carreira. O meia croata, finalista em 2018, terá o Brasil pela frente nas quartas de final na tentativa de levar a sua seleção a mais uma final de Copa.

Mas antes de conquistar o título mundial, Luka Modric poderia bater um recorde inusitado: o de jogador com mais empates na história da Copa do Mundo. Antes das quartas de final entre Croácia e Brasil, marcada para sexta-feira (9), o camisa dez croata disputou 16 partidas em Copas, e sua seleção empatou sete vezes.

Isso torna Luka Modric o segundo jogador com mais empates em Copas do Mundo, junto com Karl-Heinz Rummenigge, Henrik Larsson e Fabio Cannavaro.

O recorde é do irlandês Steve Staunton com 8 empates em 13 partidas da Copa do Mundo. Luka Modric pode igualar o recorde de Staunton nas quartas de final contra o Brasil e, caso se classifique, se tornar o recordista nas semifinais.

Jogadores com mais empates na Copa do Mundo

Jogador Empates Jogos Steve Staunton (Irlanda) 8 13 Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental) 7 19 Henrik Larsson (Suécia) 7 13 Fabio Cannavaro (Itália) 7 18 Luka Modric (Croácia) 7 13

Os sete empates de Luka Modric com a Croácia na Copa do Mundo

• 18 de junho de 2006, Croácia 0 x 0 Japão

• 22 de junho de 2006, Croácia 2 x 2 Austrália

• 1 de julho de 2018, Croácia 1 x 1 Dinamarca

• 7 de julho de 2018, Croácia 2 x 2 Rússia

• 23 de novembro de 2022, Croácia 0 x 0 Marrocos

• 1 de dezembro de 2022, Croácia 0 x 0 Bélgica

• 5 de dezembro de 2022, Croácia 1 x 1 Japão