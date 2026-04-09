Wessel Antes

Traduzido por

"O Real Madrid quer contratar a grande estrela das quartas de final da Liga dos Campeões"

O Real Madrid ficou ainda mais encantado com Michael Olise durante a derrota para o Bayern de Munique (1 a 2) nas quartas de final da Liga dos Campeões. É o que destaca o jornal BILD.

Olise, de 24 anos, está tendo uma temporada incrível no Bayern de Munique. Até agora, o jogador da seleção francesa disputou 41 partidas oficiais, nas quais marcou 16 gols e deu nada menos que 29 assistências.

Contra o Real Madrid, na terça-feira, Olise deu a assistência para Harry Kane, que marcou o segundo gol do Bayern de Munique logo após o intervalo.

Segundo o especialista em transferências Christian Falk, o interesse do Real Madrid só aumentou após o confronto direto com Olise na Liga dos Campeões.

Olise tem contrato com o Bayern de Munique até meados de 2029 e, segundo o Transfermarkt, vale pelo menos 140 milhões de euros.

O Real Madrid terá, portanto, que abrir os cofres para contratar o jogador, que já disputou 15 partidas pela seleção. De Munique, ouve-se que Olise não poderá sair nem mesmo por 200 milhões de euros.

Há dois anos, o Bayern de Munique pagou 53 milhões de euros ao Crystal Palace para contratar o jogador londrino. Isso parece ter sido um excelente investimento.

