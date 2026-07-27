A transferência do extremo marfinense Yan Diomandé para o Real Madrid tornou-se um facto consumado, depois de o clube merengue ter chegado a um acordo definitivo com o Leipzig, da Alemanha, por mais de 100 milhões de euros, num negócio que poderá ter grandes repercussões no futuro do craque brasileiro Vinícius Júnior e no plano de transferências de verão da equipa.

Segundo a rádio espanhola "Cadena SER", Diomandé viajará para a capital espanhola nos próximos dias para realizar os exames médicos e assinar um contrato válido até junho de 2031, ao passo que o jornalista Héctor González confirmou no programa "El Larguero" que o anúncio oficial do negócio poderá ser feito nesta segunda-feira, o que permitirá ao jogador juntar-se de imediato aos treinos sob o comando do treinador português José Mourinho.

Este é o quinto reforço do Real Madrid durante o atual período de transferências de verão, depois das chegadas de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Marc Cucurella, no âmbito de um plano ambicioso para reforçar o plantel merengue com vista à nova temporada.

A desistência do Paris Saint-Germain da corrida foi um dos fatores decisivos que facilitaram a conclusão do negócio, uma vez que o jornalista Andrés Onrubia informou que o clube parisiense emitiu um comunicado aos meios de comunicação social a anunciar a sua saída das negociações devido às exigências financeiras excessivas, pois considerou que o preço fixado pelo Leipzig e o salário do jogador, além das comissões dos intermediários, ultrapassavam os critérios estabelecidos pelo clube francês.

Diomandé: substituto ou parceiro de Vinícius?

A chegada de Diomandé abre várias opções estratégicas no âmbito dos planos desportivos do Real Madrid, sendo que a mais relevante influencia diretamente o futuro de Vinícius Júnior, cuja renovação de contrato ainda não está resolvida, já que a contratação do extremo marfinense permitirá ao clube dispor de um substituto de alto nível caso o brasileiro decida não renovar o contrato ou até sair neste verão.

Com este movimento antecipado, o Real Madrid garante não ficar refém do mercado em caso de saída de Vinícius, sobretudo porque o jornalista Antón Meana confirmou que o interesse do Arsenal, de Inglaterra, no craque brasileiro é "muito real" e não meros rumores, o que abre a porta à possibilidade da sua saída na reta final do período de transferências.