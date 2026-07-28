O Real Madrid em apuros: Diomande coloca Pérez diante do "dossiê espinhoso"

O Real Madrid entrou numa crise administrativa complexa com a aproximação da conclusão da contratação do jogador marfinense Yan Diomandé, de 19 anos, ficando o clube merengue ameaçado de ultrapassar o limite máximo de jogadores permitido pelos regulamentos da liga espanhola, o que coloca o presidente do clube, Florentino Pérez, perante um dilema urgente que exige soluções rápidas antes do encerramento do mercado de transferências.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a estratégia do Real Madrid no mercado de transferências de verão, que parecia bem definida, esbarrou num obstáculo regulamentar grave, uma vez que as contratações fechadas pelo clube neste verão incluíram Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté, além da contratação, ainda não oficial, de Diomandé, elevando o número total de jogadores da equipa para 26, ou seja, mais um jogador do que o número permitido pelos regulamentos da competição.

O maior problema reside no facto de todos os jogadores atuais recusarem sair da equipa, apesar de alguns deles estarem fora dos planos da equipa técnica, sendo o francês Eduardo Camavinga o exemplo mais destacado desta crise, já que o treinador José Mourinho lhe comunicou de forma clara que não terá oportunidade de jogar caso decida ficar, mas a intenção do jogador francês é manter-se na equipa a qualquer custo. O mesmo se aplica a Raúl Asencio, que não faz parte dos planos do treinador português e para quem o clube tenta há semanas encontrar uma saída, sem sucesso.

Perante este impasse, que não é estranho ao Real Madrid nos últimos anos, o clube não descarta recorrer a soluções polémicas que já aplicou anteriormente, sobretudo a venda de 50% dos direitos de alguns jogadores, fórmula que foi utilizada na transferência de Fran García para o Real Betis, e que também permitiu a jogadores como Álvaro Rodríguez, que atualmente joga no Bournemouth, e Mario Gila, que se juntou recentemente ao Milan, libertar espaço no plantel da equipa principal, mantendo um retorno financeiro futuro dessas transferências.

Entre as opções colocadas em cima da mesa está também a inscrição dos jogadores com menos de 23 anos na lista do Real Madrid Castilla, a equipa B, tal como já aconteceu na época passada com o argentino Franco Mastantuono que, apesar de nunca ter jogado pela equipa secundária, disponibilizou um lugar na lista da equipa principal em troca de usar um número pouco convencional, o número 30.

Pérez corre contra o tempo para resolver este dossiê espinhoso, uma vez que a direção do Real Madrid terá de fazer um esforço excecional para garantir que não perde a oportunidade de inscrever os novos jogadores e que a equipa tenha um plantel competitivo e equilibrado, em conformidade com os regulamentos, no arranque da nova época.