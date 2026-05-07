O Rayo Vallecano impressiona na França e enfrenta o Crystal Palace na final

Após uma partida de volta muito dominante contra o RC Strasbourg, o Rayo Vallecano pode se considerar finalista da Conference League. Após a vitória por 1 a 0 na Espanha, os madrilenos também venceram na França: 0 a 1. O Rayo disputará a final em 27 de maio, em Leipzig, contra o Crystal Palace, que se mostrou muito superior ao Shakhtar Donetsk na soma das duas partidas.

O Rayo teve uma excelente chance logo no início da partida para dobrar sua vantagem na soma dos dois jogos, não fosse a bela defesa do goleiro do Strasbourg, Mike Penders, em um cabeceio de Alemão. Momentos depois, Jorge de Frutos chutou com força, mas a bola passou um metro acima do gol.

Um início promissor, portanto, para o Rayo, que manteve o ritmo e continuou em busca do primeiro gol. Isso gerou várias jogadas perigosas, até que, pouco antes do intervalo, o merecido 0 a 1 finalmente saiu. Penders defendeu uma cabeçada de Florian Lejeune, mas não teve chance no rebote de Alemão.

No segundo tempo, pouco mudou no jogo. O Rayo pressionou, enquanto os ataques do Strasbourg, que teve que jogar sem o lesionado internacional holandês Emmanuel Emegha, quase sempre fracassavam logo no início.

O Rayo jogava com visível confiança e teve novamente duas grandes chances. Isi, em posição privilegiada, chutou com força nas mãos de Penders, e em seguida Unai López, na cobrança de escanteio seguinte, chutou por cima por poucos centímetros.

A vinte minutos do fim, ficou claro o quanto o Rayo dominava. Os espanhóis já haviam disparado vinte chutes, contra apenas três do Strasbourg. O Strasbourg precisava, portanto, encontrar uma solução rapidamente e conseguiu um pênalti nos acréscimos. No entanto, a partida não ficou mais emocionante, pois Julio Ensico chutou na trave do goleiro Augusto Batalla.