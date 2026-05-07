Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EUR-C4-STRASBOURG-RAYO VALLECANOAFP
Jonathan van Haaster

Traduzido por

O Rayo Vallecano impressiona na França e enfrenta o Crystal Palace na final

Strasbourg x Rayo Vallecano
Strasbourg
Rayo Vallecano
Conference League

Após uma partida de volta muito dominante contra o RC Strasbourg, o Rayo Vallecano pode se considerar finalista da Conference League. Após a vitória por 1 a 0 na Espanha, os madrilenos também venceram na França: 0 a 1. O Rayo disputará a final em 27 de maio, em Leipzig, contra o Crystal Palace, que se mostrou muito superior ao Shakhtar Donetsk na soma das duas partidas.

O Rayo teve uma excelente chance logo no início da partida para dobrar sua vantagem na soma dos dois jogos, não fosse a bela defesa do goleiro do Strasbourg, Mike Penders, em um cabeceio de Alemão. Momentos depois, Jorge de Frutos chutou com força, mas a bola passou um metro acima do gol.

Um início promissor, portanto, para o Rayo, que manteve o ritmo e continuou em busca do primeiro gol. Isso gerou várias jogadas perigosas, até que, pouco antes do intervalo, o merecido 0 a 1 finalmente saiu. Penders defendeu uma cabeçada de Florian Lejeune, mas não teve chance no rebote de Alemão.

No segundo tempo, pouco mudou no jogo. O Rayo pressionou, enquanto os ataques do Strasbourg, que teve que jogar sem o lesionado internacional holandês Emmanuel Emegha, quase sempre fracassavam logo no início.

O Rayo jogava com visível confiança e teve novamente duas grandes chances. Isi, em posição privilegiada, chutou com força nas mãos de Penders, e em seguida Unai López, na cobrança de escanteio seguinte, chutou por cima por poucos centímetros.

Campeonato Francês
Angers crest
Angers
SCO
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Girona crest
Girona
GIR

A vinte minutos do fim, ficou claro o quanto o Rayo dominava. Os espanhóis já haviam disparado vinte chutes, contra apenas três do Strasbourg. O Strasbourg precisava, portanto, encontrar uma solução rapidamente e conseguiu um pênalti nos acréscimos. No entanto, a partida não ficou mais emocionante, pois Julio Ensico chutou na trave do goleiro Augusto Batalla.

Publicidade