O que Tiago Nunes pode aproveitar do trabalho de Cuca no Santos?

O ex-técnico de Corinthians e Athletico Paranaense é o grande favorito para substituir Cuca na Vila Belmiro

Tão surpreendente quanto a excelente campanha feita pelo Santos, atual vice campeão da Libertadores, nesta temporada 2020, que já adentrou 2021, foi a decisão de Cuca em não seguir no comando do Peixe para a próxima temporada. O treinador tem contrato até o final deste Brasileirão, onde busca nesta reta final colocar o Alvinegro Praiano na próxima Libertadores, mas a não ser que mude de ideia repentinamente a sua decisão não passa pela continuidade na Vila Belmiro.

Ciente de que precisará de um novo treinador para a temporada 2021, o Santos se apressou para buscar um substituto. Tiago Nunes, ex- Corinthians e Athletico-PR, é o candidato favorito e, segundo informação dada pela jornalista Joanna de Assis, do SporTV, já tem acerto muito bem encaminhado para comandar o Peixe após a saída de Cuca.

Sem clube desde sua demissão do Corinthians, em setembro de 2020, Tiago não teve sucesso em mudar o estilo de jogo corintiano para um modelo mais ofensivo e também não conseguiu acumular resultados que lhe dessem segurança. A esperança tanto do profissional quanto da torcida santista é de que, caso o acerto aconteça, Tiago consiga repetir, na Vila Belmiro, o excelente trabalho realizado no Athletico Paranaense, onde foi campeão da Copa Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019. Olhando de longe, é possível ver alguns elementos deixados por Cuca que poderão ser bem aproveitados por Nunes.

Time sem "medalhões"

A vida de Tiago Nunes no Corinthians começou difícil já nos primeiros dias, quando o treinador optou por dispensar ídolos históricos do clube, como Jadson e Ralf. Os relatos de sua época corintiana mostram que o relacionamento com os jogadores não era dos melhores. Em um Santos com nomes menos badalados, no geral, e com um ambiente bastante unido, a expectativa é de que Nunes possa encontrar menos dificuldades para lidar com o grupo.

Jovens valores santistas

(Foto: Divulgação/Santos)

Tiago Nunes tem boa experiência com o futebol de base, e durante a passagem pelo Athletico soube lidar muito bem com jovens promissores, como Bruno Guimarães (hoje no Lyon, da França). Na Vila Belmiro não faltarão talentos assim, com destaque para Sandry e Kaio Jorge. Algo importante até pela proibição santista em fazer novas contratações devido a punição da Fifa.

Pontas decisivos

Marinho e Soteldo, decisivos pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos)

Um dos pontos que deram mais dores de cabeça a Tiago Nunes no Corinthians foi a falta de pontas. E nas figuras de Soteldo e Marinho, dois dos maiores destaques da atual temporada, o treinador terá excelentes opções. Vale destacar que o seu laureado período no Athletico também foi marcado pelo bom uso dos atacantes de lado, como Nikão e Rony (hoje destaque no Palmeiras).

DNA ofensivo

(Foto: Divulgação/Conmebol)

O Santos treinado por Cuca mostrou uma boa alternância de modelos de jogos. Teve suas armas em contra-ataques mas também quando conseguia ficar com a bola no pé. Um dos grandes desafios de Tiago Nunes no Corinthians foi a expectativa/obrigação de mudar o “DNA” recente do clube, focado mais em um jogo defensivo. Tiago fracassou nesta tentativa. Sem este peso nos ombros, e mais afeito a várias características mostradas pelo Santos, na Vila Belmiro ele poderá aproveitar muito bem o trabalho que Cuca deverá deixar.