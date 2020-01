Ralf, Jadson e mais: quais jogadores não fazem parte dos planos do Corinthians de Tiago Nunes?

Ralf, Jadson e Renê Júnior estão perto de deixar o Timão. Trio não faz parte dos planos de Tiago Nunes para o decorrer da temporada

O negocia as saídas de alguns jogadores. Jadson, Ralf e Renê Júnior não ficarão no CT Joaquim Grava em 2020 a pedido do técnico Tiago Nunes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O trio não se apresentou para o início da pré-temporada, na manhã desta segunda-feira (6), porque está fora dos planos da comissão técnica.

"Ele (Ralf) não se reapresentou hoje, assim como Jadson, Renê Júnior e mais um ou dois atletas com os quais existem situações de negociação, interesse e sondagem. Então, a gente preferiu que venham na quarta para que a gente converse com os representantes para ver os melhores negócios", disse Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol corintiano.

Renê Júnior está perto de um acordo com o . O volante deve rescindir com o . Ralf e Jadson, por outro lado, não têm ofertas. O clube aguarda uma proposta para liberá-los. A dupla deve se apresentar ao clube na quarta-feira (8).

Tiago Nunes explicou as saídas de Ralf e Jadson. Os atletas são ídolos do clube por causa dos títulos conquistados no decorrer da última década.

Mais artigos abaixo

"O Ralf tem todo o meu respeito, uma história maravilhosa, e a opção por ele não permanecer é por características. Os atletas escolhidos para permanecer têm mais a ver com o que imagino de modelo de jogo", comentou o técnico.

"Sobre o Jadson, a exemplo do que falei do Ralf, tem trajetória linda no Corinthians. Mas justamente por termos jogadores de características parecidas, não vamos utilizá-lo nesse momento", concluiu.