O que os diretores do Corinthians falaram sobre o suposto interesse em Cavani

Depois de quatro reforços de peso ao longo da temporada 2021, o Corinthians já está sendo ligado a mais dois jogadores de renome do futebol mundial. A possibilidade de Edinson Cavani e Luis Suárez vestirem a camisa alvinegra tem sido assunto quente nas redes sociais nos últimos dias.

Foi pensando grande e sem medo de dar a cara a tapa que o Corinthians conseguiu uma melhora no Campeonato Brasileiro. Quando estava em crise, o Timão foi atrás de quatro reforços de peso - Willian, Renato Augusto, Róger Guedes e Giuliano - e conseguiu chegar à uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Assim, apesar do espanto de muitos, as especulações de que o Corinthians estaria atrás de Cavani, que está em final de contrato com o Manchester United e na mira do Barcelona, e mais tarde de Luis Suárez, hoje no Atlético de Madrid, causou menos desconfiança do que poderia. O Timão, que está realmente em busca de um camisa 9, porém, negou que tenha feito sondagens pelos uruguaios.

“O Corinthians busca um camisa 9. Esses nomes [Cavani e Suárez] não foram colocados por nós. São grandes atletas mundiais, mas que não tivemos nenhum contato com Cavani, muito menos com Suárez. Mas a gente não pode subestimar o Corinthians. Quando saiu a conversa do Willian todo mundo dizia que era impossível com o que ele ganhava na Europa, mas as coisas acabaram dando certo. São jogadores que a gente fica monitorando. Não só eles como muitos outros que estão em final de contrato, mas não tivemos conversa com ninguém”, disse Roberto de Andrade, diretor do Corinthians, em entrevista coletiva.

No entanto, Andrade reforçou, mais uma vez, que não se pode duvidar do Corinthians no mercado. “A gente ouviu que ele pede um contrato de três anos, isso não existe. Não tivemos contato com ele. Não sei de onde surgiu isso. Mas não descartamos ninguém, tudo é possível. Se amanhã houver uma conversa, o máximo que pode acontecer é saber que nós não temos condições. Não vamos criar expectativas mentiradas para o torcedor, mas um 9 o Corinthians busca”, completou.

O Timão, então, segue na busca por um camisa 9 para reforçar o time na disputa da Libertadores. No dia 23 de março, os adversários da fase de grupos serão sorteados e, dentro do clube, a ideia é já ter um novo centroavante até lá.