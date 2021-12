Com pouco espaço no United, Cavani está na mira do Barcelona, diz jornal

Desde a chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, Edinson Cavani acabou perdendo um espaço significativo no time, o que pode fazer com que ele decida por não renovar seu contrato, válido até junho de 2022. E um possível destino para o uruguaio é o Barcelona, que já está de olho no atacante para a próxima janela, segundo o jornal inglês The Times.

De olho no mercado para se reforçar para a próxima temporada, mas de olho nas contas enquanto vive uma forte crise financeira, o Barcelona tem preferência por jogadores que chegam por empréstimo ou estejam em final de contrato. Este segundo critério se encaixa com Cavani, que aparece como opção para os espanhóis.

Aos 34 anos, Cavani tem sido pouco utilizado nesta temporada pelo Manchester United - desde a chegada de Cristiano Ronaldo, o uruguaio atuou apenas oito vezes. No entanto, ele ainda acredita ter mais uns dois anos de carreira, o que pode levá-lo a um futuro fora dos Red Devils.

Atentado na possibilidade de o atacante não renovar seu contrato, o Barcelona, segundo o jornal inglês The Times, já está monitorando a situação de Cavani. Para o lado espanhol tudo melhora com a informação de que o uruguaio tem vontade de jogar e ter sucesso no Camp Nou antes de encerrar sua carreira.

Por outro lado, o United está de treinador novo, o que pode mudar um pouco a situação de Cavani. Segundo a ESPN, o jogador ainda pretende falar com Ralf Rangick, antes de tomar uma decisão, a fim de entender quais os planos do alemão para ele no United.

Além de Cavani, ainda segundo a ESPN, o Barcelona está monitorando e já fez sondagens por outros nomes, como Timo Werner e Hakim Ziyech, do Chelsea, e Raheem Sterling, do Manchester City. Com os Citizens, também mantém conversas e negociação por Ferran Torres, mas vê a resolução como algo difícil.