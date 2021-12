Diego Costa não descarta deixar o Galo, e Corinthians acompanha de perto

Diego Costa não descarta sair do Atlético-MG ao fim da temporada, conforme apurado pela GOAL. O atacante de 33 anos atrai interesse do Corinthians e do exterior. O Galo, no entanto, não pretende liberá-lo para um concorrente direto do futebol brasileiro e exige o pagamento da multa rescisória para deixá-lo sair no mercado da bola.

Campeão brasileiro e prestes a ganhar o título da Copa do Brasil, o jogador estuda uma transferência ao término de 2021. Ele aguarda a finalíssima do torneio de mata-mata, nesta quarta-feira (15), diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, para tomar uma decisão sobre o futuro.

O departamento de futebol do Galo, liderado por Rodrigo Caetano, terá uma conversa com o estafe de Diego Costa após a disputa da Copa do Brasil para discutir o seu futuro. A ideia é entender as pretensões do atacante para tomar uma decisão.

O centroavante é, ao lado de Hulk, o dono do maior salário do elenco comandado por Cuca. Ele recebe R$ 16 milhões por temporada na Cidade do Galo. O centroavante, contudo, ainda não está há um ano no clube. Ele foi contratado em 14 de agosto deste ano.

Em quatro meses no Atlético, Diego Costa soma 19 partidas, com cinco gols marcados e uma assistência. O centroavante foi titular em 12 oportunidades e saiu do banco de reservas para atuar em outras sete, com 1.163 minutos em campo.