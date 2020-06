O Paulistão vai voltar? Como está a situação do futebol no estado de São Paulo?

Confira as últimas notícias sobre uma possível retomada do Campeonato Paulista

À medida em que certas atividades começam a ser retomadas no estado de , muitos já começam, obviamente, a perguntar: e o futebol paulista? Quando é que o esporte vai voltar?

Ainda que a Federação Paulista de Futebol já comece a estudar possíveis metodologias de retorno, não há qualquer definição sobre datas: antes de que o possa reiniciar, equipes tem que seguir várias protocolos para garantirem a segurança de seus atletas e funcionários.

A FPF, em parceria com o 16 clubes participantes do , entregou um documento ao governador de São Paulo, João Dória Jr. (PSDB), detalhando os protocolos que serão seguidos para o retorno dos treinos e pedindo para que as atividades no CT possam retornar à partir do dia 15 de junho (próxima segunda-feira).

Algumas equipes do interior do estado, como o RB Bragantino, já voltaram aos treinos, chegando até a "irritar" os quatro grandes de São Paulo. Antes que se possa falar em treinamentos na capital, entretanto, é preciso fazer a testagem em massa de jogadores e funcionários dos clubes.

O Red Bull , único que havia conseguido autorização em Bragança Paulista para os treinos, paralisará os trabalhos e retornará em conjunto com as demais equipes. — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) June 10, 2020

Na manhã desta quinta-feira (11), presidentes do Trio de Ferro ( , e São Paulo) sentaram-se com o prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), para falar sobre esta próxima etapa de retomada dos treinos. Na reunião, Covas recebeu o protocolo que detalha os planos para a volta dos treinamentos, segundo informações da jornalista Lívia Laranjeira, do Globo Esporte.

A ideia original da FPF de voltar no dia 15 de junho, no entanto, parece correr perigo: o governo do estado e a prefeitura da capital ainda não aprovaram a retomada. Em entrevista, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou que só irá realizar os testes para coronavírus quando essa autorização chegar.

Assim, caso o estado não aprove os protocolos arquitetados pela FPF até sábado (13), a ideia das equipes de testarem seus funcionários no final de semana cai por terra e será impossível que os treinos recomecem no dia 15.