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Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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O que ele quer dizer?.. Haaland comenta a transferência de Bernardo Silva para o Real Madrid com uma mensagem enigmática

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Os jogadores do Real Madrid deram as boas-vindas ao jogador português

O anúncio oficial da transferência do português Bernardo Silva para o Real Madrid gerou ampla repercussão.

O Real Madrid, da Espanha, anunciou hoje, quarta-feira, a contratação oficial de Silva, que vem do Manchester City, durante a atual janela de transferências de verão.

Em comunicado oficial, o Real Madrid informou que o clube chegou a um acordo com Bernardo Silva para que ele se junte ao time com um contrato de duas temporadas, válido até 30 de junho de 2028.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Kylian Mbappé reagiu à chegada de Silva ao Real Madrid, dando as boas-vindas ao seu ex-companheiro de equipe no Mônaco, escrevendo: “Seja bem-vindo ao melhor clube do mundo”.

Rodrigo Joyes e Vinícius também deram as boas-vindas à chegada de Bernardo Silva ao Real Madrid.

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 Rodrigo escreveu: “Seja bem-vindo, craque”, e Vinícius disse: “Seja bem-vindo, mano”.

 Mas a reação mais surpreendente foi a de Erling Haaland, astro do Manchester City.

 O norueguês conhece Bernardo Silva muito bem, já que foram companheiros de equipe no clube inglês.

 Haaland comentou na publicação do Real Madrid sobre Bernardo Silva: “Te vejo nas semifinais”.

 Resta saber se ele se referia às semifinais da Copa do Mundo ou às semifinais da Liga dos Campeões, já que os confrontos entre Manchester City e Real Madrid se tornaram clássicos nas últimas temporadas.

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