O que é Maghreb? O que o termo tem a ver com o Marrocos?

Também escrito "Magrebe", em português, o termo é usado para falar de uma região da África

A seleção de Marrocos é a grande sensação da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Os norte africanos se classificaram em grupo com Croácia, Bélgica e Canadá, além disso, passaram por Espanha e Portugal nas fases eliminatórias. Agora, os Leões do Atlas enfrentam a França, na semifinal do torneio.

A classificação inédita de um país africano à semi do Mundial tem sido muito comemorada, tanto no Qatar, quanto, principalmente, em Marrocos, com celebrações populares que levaram até o rei Mohammed VI às ruas. Uma frase em especial tem chamado a atenção nas comemorações: "Dima Maghreb", que é um tipo de celebração e incentivo a Maghreb.

Mas o que é Maghreb ou Magrebe?

Magrebe é a versão aportuguesada da palavra, que designa a região noroeste da África e, a princípio, engloba três países: Marrocos, Argélia e Tunísia. Para alguns estudiosos, a Líbia e a Mauritânia também estão inclusas nessa denominação.

A região é habitada, majoritariamente, por povos árabes ou de ancestralidade berbere.

É a porção africana mais próxima da Europa, com acesso facilitado a países como Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia.

Embora nenhuma autoridade oficial faça dessa forma, há quem defenda que a região de Magrebe, assim como o Egito não seriam parte da África, por conta da predominância de povos árabes na região.

Além disso, o estereótipo da pele mais clara dos nativos de Magrebe comparado com a pele mais escura dos africanos que vivem abaixo da linha do deserto do Saara (África Subsaariana), faz com que muitos pensem que essa região não seria "parte legítima" da África. O que é errado.

Maghreb pode ser traduzido por "poente" e opõe-se ao Mashriq, que quer dizer "levante". Basicamente pode ser entendido como o lado ocidental (onde o sol se põe) e o lado oriental (onde o sol nasce). Dentro da África, o Egito e o Sudão fazem parte do Mashriq.