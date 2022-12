O que significa 'Dima Maghreb' que Marrocos usa nas comemorações da Copa do Mundo?

Festa tomou as ruas de vários países e teve apoio de outros povos africanos e árabes

Não bastasse surpreender ao terminar como uma das três melhores equipes na fase de grupos em termos de pontuação, o Marrocos fez a zebra passar pelos campos do Qatar novamente ao vencer a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Primeiro, empatou por 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação contra uma das seleções favoritas a levar a taça e depois venceu nos pênaltis, com duas defesas de seu goleiro Bounou , não deixando nada mais à Espanha do que arrumar as malas e voltar para casa.

O rei Mohammed postou uma foto em seu perfil oficial no Twitter segurando uma bandeira de seu país e a mensagem 'Dima Maghreb'. Mas, afinal, o que isso significa? A GOAL te mostra.

Literalmente, em árabe, Dima significa 'chovendo', mas internacionalmente neste contexto pode ser entendido da mesma forma que "Viva". É algo como 'Vamos" no dialeto marroquino, literalmente é usado como uma palavra de incentivo. Então, na prática, Dima Maghreb significa "Vamos, Marrocos". O Maghreb é uma referência à região do Noroeste Africano que inclui Marrocos, Argélia e Tunísia.

Esta é a primeira vez que os marroquinos estão nas quartas de final de uma Copa do Mundo de futebol masculino e o país já comemora o feito. Agora a seleção marroquina enfrenta Portugal no dia 10 de dezembro, um sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Al Thumama. O vencedor dessa partida encara a Inglaterra ou a França na semifinal do torneio.