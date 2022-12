Por que a seleção do Marrocos é conhecida como Leões do Atlas?

A seleção marroquina é uma sensação na Copa do Mundo de 2022

Cem anos depois de ser extinto, um Leão do Atletas voltou a ser visto. Mas não estamos falando do animal, e sim da seleção de Marrocos, que está brilhando nos gramados do Qatar durante a Copa do Mundo de 2022, e é apelidada conforme o felino.

A seleção de Marrocos é uma das sensações da Copa do Mundo do Qatar, se tornando a primeira equipe africana a chegar às semifinais da competição. E com o auge marroquino, muitas pessoas podem se perguntar o porquê de o apelido do time ser "Leão do Atlas", um animal há muito dado como extinto e que não está presente nem na bandeira nacional e nem no escudo da equipe. E a GOAL explica.

O apelido da seleção se dá pela alta incidência dos leões do atlas no território marroquino - além de outras regiões do norte africano, principalmente entre o próprio Marrocos e o Egito -, que fez com que o animal se tornasse um símbolo nacional no Marrocos.

Os leões do atlas, que foram vistos pela última vez em 1922, justamente no Marrocos, são a maior subespécie de leão existente, com um macho podendo pesar até 300kg e medir mais de dois metros e meio de comprimento. Além disso, são considerados os mais ferozes da família de felinos.

A extinção se deu quando o ambiente em que viviam passou a se degradar, de forma que eles foram obrigados a descer as montanhas para se alimentarem de outros animais. Isso, porém, fez com que os leões do atlas se tornassem alvos dos fazendeiros que estavam vendo seus gados serem devorados pelos animais.