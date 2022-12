O que é Juliet, os óculos escuros que Neymar usa? Quanto custa o acessório?

O craque já apareceu diversas vezes com os óculos coloridos e espelhados, inclusive na Copa do Mundo

Neymar é um criador de tendências. Dentro e fora de campo, o jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira é uma figura importante, que causa bastante influência. E quando está no gramado isso tem a ver com suas jogadas e dancinhas, fora de campo passa muito por seu estilo, e tudo o que ele usa vira febre.

E um dos bons exemplos das tendências alavancadas por Neymar são os óculos escuros coloridos e espelhados: a Juliet. O modelo da marca Oakley, muito relacionado ao mundo funk, virou uma marca registrada do camisa 10 quando ele está pronto para causar.

Já foram vários os jogos em que Neymar chegou usando uma Juliet, desde jogos de ligas nacionais, passando por Champions League e, agora, até mesmo na Copa do Mundo. E, imaginando o impacto disso, a GOAL já preparou um "guia da Juliet".

O que é o óculos Juliet?

O Juliet é um modelo de óculos escuros da coleção X-Metal, da marca Oakley, comercializado inicialmente nos anos 1990 . Com armação de metal, lentes coloridas e espelhadas, o modelo usado por Neymar ainda inclui um sistema de MP3, com fones de ouvido embutidos nas hastes, sem a necessidade de fios.

Por muito tempo, as Juliets foram relacionadas ao mundo da música funk, mas ganharam um novo status quando figuras como Neymar passaram a adotá-la. Hoje em dia, os óculos são incluídos em desfiles de moda e estilos dos maiores criadores de tendências.

Quanto custa e onde comprar uma Juliet?

O modelo em questão foi descontinuado pela Oakley de forma que não pode mais ser adquirido nas lojas oficiais da marca. A única possibilidade para quem quiser adquirir uma peça dessa é comprar usado.

Por ser uma peça muito desejada e descontinuada de forma a se tornar quase rara, os preços são bastante altos, ainda mais nos modelos mais tecnológicos como o usado por Neymar. Em 2004, os aparelhos com fones de ouvido, um dos períodos de auge da Juliet, custavam a partir de US$ 395.