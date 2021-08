A criptomoeda do Paris Saint-Germain vem chamando a atenção após a contratação do argentino

Já não é de hoje que alguns times estão estudando novas formas de aumentar receitas e o engajamento de suas torcidas. A PSG Fan Token, espécie de criptomoeda lançada pela equipe francesa, faz as duas coisas... e até teria "ajudado" o clube a pagar a contratação de Lionel Messi.

Nada mais é a PSG Fan Token do que um jeito de fazer com que a torcida se aproxime mais de suas estrelas: o dono do Token, por meio de um app, pode participar de decisões menores da equipe, como as mensagens que aparecem na faixa de capitão, o design do ônibus da equipe e de seus vestiários. Por um preço significativo, é claro.

Ao mesmo tempo que o time promove tal engajamento, o Token também serve como um intangível, uma moeda virtual, com sua própria economia, suas valorizações e desvalorizações. A chegada de Messi, por exemplo, inflou o preço da criptomoeda e fez seus donos ficarem no azul. Assim, atrai tantos aqueles que veem a moeda como um investimento, tanto aqueles torcedores que apreciam os benefícios e a possibilidade de participar de decisões envolvendo o clube.

O que é uma criptomoeda?

Uma criptomoeda nada mais é do que uma espécie de moeda virtual. Dependendo do interesse do público, de instabilidades do mercado e de quedas naturais, vai aumentando ou diminuindo o seu valor.

Ao mesmo tempo que os donos podem manter certas quantias unitárias no portfólio e esperar por sua valorização, eles também podem, a qualquer momento, abrir negociação com outros interessados, já que existe um número finito de unidades. Isso faz com que, à medida em que a demanda aumente, o preço também suba junto e os donos consigam fazer dinheiro.

Quanto custa uma PSG Fan Token? Como comprar?

Hoje, uma PSG Fan Token custa cerca de R$215 e pode ser comprada em qualquer um dos sites especializados na compra e venda de criptomoedas.

O preço, porém, é muito variável: durante a campanha do PSG na Liga dos Campeões da Uefa, em 2020-21, mais especialmente nos dias anteriores à primeira semifinal contra o Manchester City, o preço de uma Fan Token chegou na casa dos R$307. Pouco mais de um mês depois, porém, com a eliminação, caiu para módicos R$58.

Como a PSG Fan Token 'ajudou' na contratação de Lionel Messi?

Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux $PSG Fan Tokens.



🤝 @Socios #PSGxMESSI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2021

É um pouco de exagero dizer que a contratação de Messi pelo PSG foi "ajudada" pela criptomoeda. Afinal de contas, com a PSG Fan Token ou não, tudo leva a crer que o destino do argentino seria a capital francesa. Mas o que aconteceu foi uma campanha do Paris Saint-Germain para elevar o valor de sua moeda digital e aproximar o atleta da torcida.

Segundo anunciou, em um comunicado divulgado em suas redes sociais, o PSG pagou parte do primeiro salário de Lionel Messi em unidades da PSG Fan Token. Ou seja: colocou a moeda em evidência, fez barulho na mídia e atraiu olhares.

Para se ter uma ideia, a uma semana atrás, o valor de uma PSG Fan Token estava em cerca de R$120. Após a contratação do argentino e a divulgação por parte do clube, chegou até R$261. Caso Messi tenha revendido suas unidades, por exemplo, pode ter dobrado o valor recebido inicialmente.