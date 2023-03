O que aconteceu na invasão de torcedores ao CT do Corinthians

Grupo de torcedores organizados invadiram o CT Joaquim Grava em protesto contra a diretoria e o elenco

Na manhã desta sexta-feira (17), alguns membros da Gaviões da Fiel, principal organizada ligada ao Corinthians, invadiram o CT Joaquim Grava para protestar por conta da eliminação contra o Ituano. A informação foi divulgada pela Jovem Pan e confirmada pela reportagem da GOAL.

Em um primeiro momento, havia sido marcada uma reunião com a diretoria e com integrantes do elenco do Corinthians, porém os torcedores fizeram um buraco na grade e invadiram as dependências do CT alvinegro. Lá dentro, estenderam faixas e cobraram os atletas.

"Elenco incompetente" e "Fora, Roberto de Andrade", foram duas das faixas estendidas pela torcida no centro de treinamento.

O presidente Duilio Monteiro Alves não estava presente no momento, mas Roberto de Andrade e Alessandro sim. O diretor de futebol, inclusive, é um dos maiores alvos da Gaviões da Fiel, que já emitiu algumas notas pedindo a sua saída.

De acordo com Luan Siqueira, jornalista da Rádio Craque Neto, os invasores pediram comprometimento, mais vontade de ganhar e ainda deixaram claro que “continuarão apoiando”, mas que a vida deles podem virar um inferno.

Horas após a invasão sofrida, o Corinthians divulgou uma nota oficial em seu site. Nela, o clube promete levar as imagens às autoridades e diz que “ações como esta serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza” - leia na íntegra abaixo.

“Na manhã desta sexta-feira (17), durante o treinamento no CT Dr. Joaquim Grava, um grupo com membros de torcidas organizadas invadiu o local, através de um corte no alambrado lateral.

O Corinthians lamenta e repudia qualquer tipo de invasão em seu ambiente de trabalho. Todas as imagens de câmeras de segurança serão enviadas às autoridades policiais para que as devidas providências sejam tomadas.

Os jogadores e a comissão técnica estavam no campo, desempenhando o trabalho do dia, quando foram abordados pelo grupo, o que interrompeu o treinamento. Eles fizeram cobranças e manifestações à diretoria, comissão técnica e atletas.

Historicamente, o Corinthians sempre foi aberto ao diálogo e valoriza a sua relação com a Fiel Torcida. Entendemos que estes invasores não representam os milhões de corinthianos apaixonados pelo Clube e apenas expõem, negativamente, a imagem da instituição. Por isso, ações como esta serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza.”