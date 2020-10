O que acontece com o Cruzeiro depois de o clube ser expulso do Profut?

A decisão coloca o time de Minas Gerais em um buraco ainda mais fundo

Enquanto o , dentro de campo, sofre com o Sampaio Corrêa, dentro do Mineirão, as notícias dos bastidores também não nada animadoras: a Autoridade Pública de Governança do Futebol, a Apfut, confirmou nesta quinta-feira (8) a exclusão do clube mineiro do Profut, programa do governo federal que trata do refinanciamento de dívidas.

A decisão é um baque para a , que considerou a inclusão no programa como um dos grandes trunfos da nova gestão Sérgio Rodrigues, procurando deixar a equipe mineira em uma situação financeira mais estável. Com mais de R$ 1 bilhão de dívidas, a entrada no Profut era fundamental para que o time ficasse mais tranquilo a curto e a médio prazo.

Sem dinheiro, o Cruzeiro deixou de pagar os impostos correntes e atrasou as parcelas do Profut. Assim, a Apfut se reuniu para discutir a exclusão do clube. A decisão é irreversível e simboliza um novo rombo nos cofres da equipe mineira.

A explicação é simples: o Profut nada mais é do que um programa que gerencia um "atraso" oficial de certas dívidas federais. As pendências são renegociadas e divididas em parcelas mensais, de modo para que certas dívidas, vencendo a curto prazo, possam ser pagas a longo prazo. Assim, representam um alívio financeiro momentâneo para as equipes.

A participação no Profut era um dos poucos sucessos, até agora, da atual gestão: a entrada do Cruzeiro na plataforma significou, segundo dados do blog de Rodrigo Capelo, no GE, um alívio de R$ 233 milhões em impostos parcelados que haviam de ser pagos a curto prazo, e foram substituídos por pendências a longo prazo, dando mais tempo para que o clube conseguisse arrumar as contas.

Cruzeiro excluído do Profut porque não paga as parcelas desde 2015.



Ou seja, de 2015 a 2017, na gestão de Gilvan de Pinho Tavares, o clube decidiu não pagar os seus débitos. E enquanto isso, investiu no time de futebol e foi campeão da Copa do .



A conta chega.



Com a exclusão, o Cruzeiro terá que arrumar dinheiro - seja com empréstimos, contraindo novas dívidas, ou com venda de jogadores e patrimônio - para pagar essas pendências no curto prazo. Caso contrário, poderá sofrer penhoras e bloqueios judiciais.

Ainda que a gestão do atual presidente esteja sendo mais clara e esteja primando pela transparência, parece claro que os efeitos da irresponsabilidade das antigas diretorias do clube ainda serão sentidos por muito, mas muito tempo.