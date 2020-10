Cruzeiro em crise: torcedores invadem CT para cobrar elenco e comissão técnica

Polícia Militar foi chamada para controlar a situação; cerca de 50 cruzeirenses estiveram envolvidos na confusão

O centro de treinamentos do foi invadido por torcedores na manhã desta quarta-feira, 7 de outubro. Cerca de 50 integrantes das torcidas organizadas protestaram em frente à Toca da II, em Belo Horizonte, e invadiram o local para cobrar jogadores e comissão técnica.

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para controlar a situação e dispesar os invasores. O portal Uol apurou que os cruzeirenses tentaram invadir o vestiário do local para cobrar Ney Franco e os jogadores do elenco.

Os torcedores quebraram a porta de vidro da entrada do centro de treinamento e iniciaram a confusão. A PM divulgou que quatro integrantes das organizadas ficaram no local para conversar com os atletas.

Ainda nesta quarta-feira, mais protestos das organizadas cruzeirenses estão programados para acontecer. A invasão de torcedores à Toca da Raposa II acontece exatamente no dia em que o Cruzeiro, por aclamação, definirá que o atual presidente Sérgio Rodrigues terá um mandato de mais três anos no cargo.

Torcida invadiu a Toca da Raposa pra cobrar resposta em campo dos jogadores. Polícia Militar foi acionada para controlar a situação. pic.twitter.com/WUzUBPJMIo — Diogo Medeiros (@DiogoMedeiros87) October 7, 2020

A situação do clube na não é nada tranquila. Punido pela Fifa com a perda de seis pontos, o time está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos. O treinador Ney Franco tem aproveitamento pior que o do antecessor (40% em cinco jogos contra 45,83% de Enderson Moreira, em oito partidas).

O Cruzeiro entra em campo na próxima quinta-feira, 8 de outubro, contra o Sampaio Corrêa, em um duelo direto na parte de baixo da tabela. O time do Maranhão tem os mesmos 11 pontos, mas disputou três partidas a menos.

Além dos problemas dentro de campo e envolvendo os torcedores, outro grave problema está nas finanças do clube. Os jogadores estão com salários atrasados, o mês de agosto ainda não foi pago e nesta quarta-feira vence o mês de setembro, sem previsão de ser quitado.