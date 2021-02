O que a súmula de Flamengo x Internacional diz sobre a expulsão de Rodinei?

Lateral colorado foi expulso aos três minutos do segundo tempo após uma dividida com Filipe Luís

A expulsão de Rodinei marcou a "decisão" do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Internacional, neste domingo (21). Ainda aos três minutos do segundo tempo, o lateral colorado dividiu com Filipe Luis e acabou pisando no tornozelo do flamenguista. Raphael Claus foi chamado ao VAR e apresentou o cartão vermelho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Claus afirmou na súmula do jogo que a expulsão foi motivada por "jogo brusco grave". Segundo o árbitro, a ação de Rodinei "torceu o tornozelo e colocou em risco a integridade física" de jogador rubro-negro.

Confira na íntegra o que disse Raphael Claus na súmula do jogo:

"Expulsei o sr. Rodinei Marcelo de Almeida, nº 22, da equipe do S.C. Internacional, por jogo brusco grave, atingindo com as travas da chuteira a perna de seu adversário, sr. Filipe Luís Kasmirski, nº 16, da equipe C.R. Flamengo, acima da linha do tornozelo na disputa de bola, torcendo o tornozelo e colocando em risco a integridade física de seu adversário".

Personagem central antes da bola rolar, Rodinei foi expulso quando a partida ainda estava 1 a 1. Com um jogador a mais no restante da partida, o Flamengo virou o jogo contra o Internacional com gol de Gabigol. Pedro, nos acréscimos, fez o terceiro dos cariocas, mas o lance não foi validado.

Vale lembrar que Rodinei é jogador do Flamengo e, para entrar em campo na partida de domingo, foi necessário o pagamento da multa de R$ 1 milhão estabelecida entre os clubes. O montante foi pago por um torcedor do Internacional que prometeu "injetar" dinheiro no São Paulo para que o Tricolor Paulista vença os cariocas na próxima qunta-feira (25).

Para ser campeão, o Internacional precisa bater o Corinthians no Beira-Rio na última rodada e torcer por um tropeço do Rubro-negro no Morumbi.