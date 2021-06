Técnico do Galo xingou o árbitro Leandro Vuaden após a derrota por 2 a 1 no Castelão

Após o apito final da partida desta quinta-feira (24) entre Ceará e Atlético-MG, vencida por 2 a 1 pelo time cearense, o treinador Cuca foi expulso após proferir reclamações, xingamentos e até ameaças a Leandro Pedro Vuaden, árbitro da partida.

Cuca ficou revoltado com a arbitragem. Os motivos não ficaram claros, mas pode ter a ver com o fato do gol da vitória do Ceará ter saído no último lance da partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com a súmula da partida, o treinador atleticano se dirigiu a Leandro Vuaden e o chamou de 'vagabundo'. Outras ofensas foram feitas por Cuca.

Cuca foi pra cima do árbitro após o fim do jogo e o chamou de VAGABUNDO com todas as letras. pic.twitter.com/b7BqNVgMpV — galonews.com.br (@GaloNews_) June 25, 2021

O que a súmula de Ceará x Atlético-MG relata de ofensas de Cuca ao árbitro?

"Expulsei com cartão vermelho direto, após o término da partida, o técnico da equipe Clube Atlético Mineiro, senhor Alexi Stival, por adentrar ao campo de jogo e vir em minha direção proferindo as seguintes palavras 'você me dá azar na vida, ainda bem que vou largar para não precisar conviver com pessoas como você. tenho nojo. você é um gaveteiro'.



Após visualizar o cartão vermelho, continuou proferindo as seguintes palavras 'sem vergonha, se eu cruzar com você na rua te dou umas tapas na cara', inclusive fazendo menção e se aproximando dizendo 'vagabundo, vagabundo'.



Quando eu estava na área mista me dirigindo ao vestiário da arbitragem o mesmo proferiu as seguintes palavras 'vagabundo, vagabundo, vai ter cpi hoje porque você me pediu voto para a sua esposa'. Informo ainda que me senti extremamente ofendido em minha honra pelas palavras proferidas contra a minha pessoa", escreveu Vuaden.

O que Cuca disse sobre as ofensas ao árbitro?

Na entrevista coletiva, Cuca respondeu aos jornalistas sobre o episódio que resultou em sua expulsão. O treinador fez duras críticas ao trabalho de Vuaden.

"E a arbitragem hoje foi muito desfavorável a nós, muito desfavorável. O Vuaden foi muito mal. No primeiro tempo, tive que acalmar os jogadores. Foram cinco minutos, os jogadores reclamando: "Ele não dá falta em mim, está ameaçando". E eu: "Calma, calma". Para depois falar da parte tática e técnica. E no final, quando eu fui falar com ele algumas coisas, da falta de critério no jogo, ele me expulsou. E depois a gente perde a cabeça. Quando você é expulso da maneira como ele me expulsou, de uma maneira indevida, você acaba xingando, falando coisa até que não devia. Mas pelo menos eu pus para fora".

"O pior de tudo hoje foi a arbitragem. No meio tempo, você não tem ideia de como estava a revolta porque ele não dava falta em alguns jogadores. O Hulk era um deles. Você precisa gastar 5 minutos para acalmar o time tamanho o nervosismo. E no segundo tempo, as coisas pioram. É um desgaste enorme pra gente. E, no fim, o treinador é expulso. Pronto, agora já foi".

"u não fiz nada para ser expulso, fui conversar com o Vuaden sem ofensas. Quando ele me deu o cartão vermelho, você se perde, lógico, daí você ofende, fala o que não deve falar, mas o que o coração manda falar. Pronto, falei, pronto. Agora já foi", concluiu.

Com a derrota, o Atlético-MG se mantém com 10 pontos e caiu para a 7ª colocação do Brasileirão. Já o Ceará pula para a 12ª posição, com oito. Confira a tabela completa clicando aqui.

Nos dois gols marcados pelo Ceará, no início e no fim da partida, Everson falhou. No primeiro, errou o passe que originou o lance cearense anotado por Lima. No segundo, não conseguiu segurar a cabeçada de Gabriel Lacerda. O gol do Galo foi marcado pelo zagueiro Gabriel.

Sem Cuca, suspenso, o Atlético enfrenta Santos na Vila Belmiro pela próxima rodada do Brasileirão. A partida acontece no domingo (27), às 20h30 (de Brasília).