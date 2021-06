Cuca vs Vuaden: técnico do Atlético-MG perdeu a cabeça com o juiz

O treinador do Galo chamou, repetidas vezes, o árbitro de "vagabundo" após derrota para o Ceará

O Atlético-MG sofreu derrota por 2 a 1 contra o Ceará, no Castelão, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão saiu na frente logo aos 3 minutos, com Lima, em lance que também contou com falha do goleiro Everson. O Galo chegou a empatar no segundo tempo, com o zagueiro Gabriel, mas no último lance Gabriel Lacerda garantiu os três pontos para os donos da casa. E novamente com falha do goleiro atleticano. Finalizado o duelo, no entanto, a cena que chamou atenção foi protagonizada por Cuca.

O treinador do Atlético disparou de sua área técnica na direção do árbitro Leandro Vuaden e o chamou de “vagabundo”. O atacante Keno, do próprio time mineiro, foi quem acabou tentando controlar o próprio comandante.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O que chamou a atenção é que nem mesmo os torcedores, nas redes sociais, encontraram um motivo incontestável para justificar toda a revolta do treinador. Pelo contrário, o tom foi de críticas ao trabalho do comandante atleticano – que até aqui soma 15 vitórias e três derrotas em um total de 22 jogos. No Brasileirão, o Galo ocupa a sexta posição com 10 pontos somados.

Em meio à confusão, Vuaden levantou um cartão vermelho mas ainda falta a confirmação de que tenha sido direcionado a Cuca. O treinador ainda não falou sobre a confusão.