O PSV surpreende e rompe com uma tradição de longa data

Na Eredivisie, é comum que os clubes disputem sua última partida fora de casa da temporada vestindo o uniforme de visitante da próxima temporada. Assim tem sido nos últimos anos no PSV, mas o clube decidiu agora, por motivos ainda desconhecidos, romper com essa tradição.

O observador do PSV, Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, confirma que o PSV entrará em campo na próxima semana, em sua última partida fora de casa da temporada, contra o Go Ahead Eagles, com o uniforme de visitante da temporada atual.

“O PSV só vai apresentar a nova camisa de visitante depois desta temporada”, escreve Elfrink. “Portanto, no próximo domingo, em Deventer, ‘normalmente’ com o uniforme de sempre.”

Até o momento, ainda não vazou nenhum esboço da nova camisa de visitante. No entanto, o normalmenteconfiável Footy Headlines já divulgou em 2024 um esboço da terceira camisa para a temporada 2026/27.

Essa camisa, desenhada por Dirk van Gaal com fundo azul-marinho e logotipos em azul-turquesa, pode ser vista no site do Footy Headlinese abaixo.