O primeiro mês de Messi no PSG e em Paris

Desde que chegou na França, o argentino está se adaptando à sua nova vida e pode fazer sua primeira partida como titular, contra o Club Brugge

Até agora, Lionel Messi atuou pouco mais de 25 minutos com a camisa do Paris Saint-Germain, contra o Reims, pelo Campeonato Francês. Isso é tudo o que vimos do jogador no novo time, que tenta entrar na sua melhor forma para iniciar as partidas como titular.

Messi chegou ao PSG após sua impressionante saída do Barcelona. O craque argentino, agora, está acomodando sua vida na França.

Ainda no seu novo clube, Messi encontrou muitos amigos de seleção argentina, e claro, Neymar, antigo colega de Barça. A expectativa, por sua vez, é que Messi ganhe mais minutos de jogo com sua nova camisa.

Se ele não teve muitos minutos nos gramados, o que Messi tem feito em seu primeiro mês na França? A Goal te mostra.

Messi em Paris

Messi, que passou toda a sua carreira no Barcelona, nunca esteve no centro de uma saga de transferências - então nunca sentiu a emoção de chegar em um clube novo.

A recepção que o jogador recebeu em Paris surpreendeu, mas agradou principalmente Messi. O argentino, por enquanto, está hospedado no hotel Royal Monceau, enquanto ele e sua família encontram um lugar permanente para ficar.

Tendo deixado sua tranquila vida na Espanha, a família de Messi está procurando uma nova casa nos bairros: Vaucressone, Bougival e Neuilly-sur-Seine.

Estabelecendo-se no clube

No PSG, Messi reencontrou vários amigos de Barcelona e seleção argentina. Isso ajudou o craque, que rapidamente se ambientou no vestiário do clube. A presença de várias outras estrelas sul-americanas faz com que o idioma predominante seja o espanhol, outro bônus para Messi.

Ángel Di María e Leandro Paredes trabalharam muito para que Messi se sentisse em casa. Poucas semanas depois de sua chegada, Messi recebeu uma pintura do artista francês, Kamal Hill, de Paredes, retratando as comemorações da Argentina após a conquista da Copa América neste ano.

Junto com a dupla argentina, Messi também foi recebido pelo amigo Neymar; o ex-companheiro do Barcelona, Rafinha; e outro amigo, Marco Verratti - com quem saiu de férias em Ibiza antes de chegar ao PSG.

Talvez o mais surpreendente seja o fato de que Messi estabeleceu uma relação próxima com Sergio Ramos, ambos se enfrentaram com frequência em jogos do Barcelona e Real Madrid.

Alguns previram tensão entre os dois, mas as fotos dos dois conversando logo após a contratação de Messi não foram falsas, e Ramos trabalhou muito para receber seu novo companheiro de equipe no PSG.

Reuniões com o treinador

Desde que falou com Mauricio Pochettino, pela primeira vez, alguns dias antes de sua transferência ser confirmada, Messi manteve várias conversas com o técnico do PSG e seu assistente, Jesús Pérez.

O papel exato de Messi no time time titular tem sido o principal tópico em discussão, embora Pochettino seja conhecido por querer um relacionamento pessoal próximo com seus jogadores.

Messi no PSG

Desde que treinou com seu novo clube pela primeira vez, em 12 de agosto, Messi foi colocado em um programa intensivo e personalizado para entrar em contato com seus companheiros de equipe o mais rápido possível, principalmente nos treinamentos.

Ele ainda teve permissão para viajar à América do Sul para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina. Ainda no primeiro duelo com sua seleção, o PSG acabou levando um susto enorme, quando Messi recebeu uma entrada perigosa durante a vitória sobre a Venezuela.

Ele saiu ileso, porém, a não realização do jogo contra o Brasil teve o efeito colateral positivo da perspectiva do PSG, já que Messi teve mais tempo para descansar.

Messi está ansioso para jogar contra o Club Brugge nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League - e com o PSG desesperado para finalmente conquistar o troféu europeu.