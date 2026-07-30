O primeiro candidato: Yaisle às portas da Premier League

Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jidá, da Arábia Saudita, está perto de se transferir para a Premier League inglesa, apesar de seu contrato com o clube ser válido até o fim da próxima temporada.

Jaissle levou o Al-Ahli à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia nas duas últimas temporadas, mesmo sem ter vencido o título da Liga Saudita Roshn de profissionais.

Mas parece que a jornada que começou no verão de 2023 está perto do fim, após o surgimento de notícias sobre a possibilidade de sua transferência para o Newcastle United.

O especialista em transferências Fabrizio Romano revelou, por meio de sua conta no "X", na manhã desta quinta-feira, que Jaissle é o principal candidato a comandar o Newcastle United, apontando negociações avançadas entre as duas partes.

Romano havia explicado que Eddie Howe, técnico do Newcastle, deixará o cargo, e que a diretoria do clube inglês começou a se movimentar para contratar um substituto.

Reportagens da imprensa saudita apontaram que Jaissle não chegou a um acordo com a diretoria do Al-Ahli sobre a renovação, devido a divergências sobre algumas cláusulas do novo contrato.

Caso as notícias sobre sua transferência para o Newcastle se confirmem, Jaissle, de 38 anos, retornará à Europa após ter tido sua última experiência no Salzburg, da Áustria.

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