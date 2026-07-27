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Yan DiomandeGetty Images

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"O perdedor rabugento": Espanha goza com o Saint-Germain após falhar a contratação de Diomandé

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O Real Madrid está à beira de oficializar o negócio

  A transferência do marfinense Yan Diomande para o Real Madrid está praticamente concretizada, com os "Los Blancos" a adiantarem-se ao Paris Saint-Germain neste negócio, o que provocou grande alvoroço em Espanha.

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente, na noite de ontem, a retirada do seu interesse na contratação de Yan Diomande, jogador do Leipzig, pondo assim fim a todas as negociações relativas ao atleta. Os valores da transferência e as exigências financeiras eram demasiado elevados, algo que provavelmente perturbaria o equilíbrio do mercado de transferências.

O site "Foot Mercato" afirmou: "Enquanto detentor do título da Liga dos Campeões da Europa por duas vezes consecutivas, e o clube mais titulado de França nos últimos anos, o Paris Saint-Germain não se deixará arrastar para o jogo de manipulações e manobras levado a cabo por alguns intermediários." O clube prosseguirá a sua estratégia no mercado de transferências com calma e confiança. Num comunicado oficial enviado aos meios de comunicação na noite de domingo, o Paris Saint-Germain anunciou a sua desistência do negócio de Yan Diomande.

Esta desistência abre caminho ao Real Madrid, que se espera venha a fechar o negócio rapidamente, ao ponto de alguns órgãos de comunicação espanhóis apontarem para um anúncio oficial nas próximas horas.

Os adeptos do Real Madrid começaram a gabar-se da superioridade do seu clube sobre o Saint-Germain. Antes de mais, muitos consideram, nas redes sociais, que o Paris não passa de um perdedor queixoso depois de o seu rival se lhe ter adiantado neste negócio. E é irónico ver o Paris Saint-Germain a condenar um mercado de transferências inflacionado pelo qual pode ter sido, em grande medida, responsável nos últimos anos.

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 A comunicação social espanhola felicita o Real Madrid pela "vitória" sobre o Paris Saint-Germain. Por exemplo, a rádio Cadena SER referiu: "A verdade é que Diomande preferiu o Real Madrid ao Paris Saint-Germain".

O jornal "Marca" referiu, num artigo publicado na noite passada: "Esta manhã, o Paris Saint-Germain ainda acreditava ser capaz de contratar o jogador, apesar das insistentes tentativas do Real Madrid".

Sergio Valentín, jornalista de vários meios de comunicação, entre os quais a Radio Marca, acrescentou: "Há um parágrafo no comunicado de imprensa do Paris Saint-Germain que me faz rir. O Bayern de Munique tem o direito de dizer isso, mas a queixa do Paris Saint-Germain acerca do mercado de transferências é uma piada de mau gosto vinda de quem reivindica um verdadeiro jogo financeiro justo".

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