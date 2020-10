O novo Lionel Messi: menos preocupado com gols e mais voltado ao time

O atacante, em entrevista, falou sobre política e sua nova maneira de ver o futebol

Lionel Messi está cada vez menos "obcecado" por gols. Mais próximo do final de sua carreira e maduro como jogador, o atacante do , em entrevista concedida à revista "La Garganta Poderosa", contou sobre sua visão atual do futebol e seu trabalho social na , em meio à crise do coronavírus.

Com duas assistências e um gol durante a atual temporada, tendo disputado três partidas pelo clube catalão, Messi garante que esses números não são mera coincidência. "Hoje, não tenho a mesma obsessão pelo gol, prefiro me doar ao máximo pelo coletivo." declarou durante a entrevista.

Campeão por seis vezes da Chuteira de Ouro, prêmio dado ao maior artilheiro da temporada europeia, o argentino ficou apenas em quinto lugar em 2019-20, atrás de Ciro Immobile, Robert Lewandowski, Timo Werner e de seu eterno rival, Cristiano Ronaldo. Sinais que mostram um Messi menos artilheiro e mais assistente.

E não foi só isso: o jogador também opinou sobre alguns dos problemas sociais que vive a Argentina. "A desigualdade social é um dos maiores problemas da atualidade e temos que corrigí-la," opinou. "É imprescindível preservar serviços públicos fundamentais para os mais necessitados: água, alimentação básica e energia elétrica. A educação é a base de tudo e nos tirará dessa situação."

"Todos as taças que serão levantadas neste ano devem ser em homenagem para todos que estão fazendo esforços para ajudarem nessa crise", afirmou o atleta seis vezes campeão da Bola de Ouro.

"Nas últimas temporadas, minha obsessão por gols mudou. Agora eu sou mais obcecado em ajudar a equipe." pic.twitter.com/M6A8z2XV2m — Lionel Messi (@MessiLeoBrasil) October 15, 2020

Durante a pandemia, o jogador realizou, pessoalmente e através de sua fundação, doações a hospitais e instituições que lutam contra o coronavírus Covid-19.

Após vencer as suas duas partidas pela seleção da Argentina, Messi volta aos gramados pelo Barcelona neste próximo sábado (17), às 16h, diante do .