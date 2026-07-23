O extremo argentino Alejandro Garnacho concretou a sua transferência do Chelsea por empréstimo, esta quinta-feira, numa operação que inclui uma opção de compra que pode tornar-se obrigatória mediante o cumprimento de determinadas condições.

Segundo noticiou o jornal francês "L'Équipe"o Aston Villa emprestou o antigo jogador do Manchester United, com uma opção de compra de 50 milhões de euros, a ser acionada depois de o jogador de 22 anos disputar um número determinado de partidas.

Caso a cláusula seja acionada, Garnacho assinará um contrato válido por quatro anos com o Aston Villa.

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Garnacho subiu de escalão nas fileiras do Manchester United, antes de fazer a sua estreia pela equipa principal em 2022, tendo depois transferido-se para o Chelsea no verão de 2025, altura em que o Aston Villa também estava interessado na sua contratação.

O extremo argentino disputou 43 partidas com a camisola do Chelsea, nas quais marcou 8 golos e fez 4 assistências, mas não conseguiu firmar por completo o seu lugar em Stamford Bridge.

A chegada de Garnacho vem reforçar o setor ofensivo do Aston Villa e espera-se que represente um forte acréscimo para a equipa, sobretudo depois de o médio suíço Yohan Manzambi ter substituído Morgan Rogers, que se transferiu para o Chelsea numa operação recorde.