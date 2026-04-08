O NAC Breda parece não estar disposto a aceitar a decisão da KNVB sobre o caso “passaportegate”

O NAC Breda está considerando recorrer da decisão da KNVB de não tomar medidas após a escalação de Dean James durante a partida entre Go Ahead Eagles e NAC, segundo noticiou o Voetbal International nesta quarta-feira.

Há algumas semanas, o clube de Breda apresentou um pedido à KNVB para que a derrota do NAC por 6 a 0 para o Go Ahead Eagles fosse anulada. Segundo o atual décimo sétimo colocado da VriendenLoterij Eredivisie, James não teria condições de jogar.

De acordo com a legislação holandesa, o lateral-direito indonésio não teria permissão para trabalhar, o que levou o NAC Breda a apresentar o pedido à KNVB.

A Federação Holandesa de Futebol divulgou uma declaração na quarta-feira, informando que não serão tomadas medidas. Não serão aplicadas penalidades e a partida não precisará ser repetida.

“O Ministério Público do Futebol Profissional decidiu não tomar medidas disciplinares. Isso devido ao fato de que tanto o jogador quanto o clube não estavam cientes das consequências automáticas da aquisição de uma nacionalidade diferente da holandesa. Além disso, ficou claro que as consequências da aquisição de outra nacionalidade eram amplamente desconhecidas no futebol profissional”, dizia o comunicado no site da KNVB.

O NAC provavelmente não vai deixar o assunto por aqui, segundo Joost Blauwhof, do Voetbal International. O clube estaria em consulta com advogados para avaliar se ainda há possibilidades de recurso.

Para o “De Parel van het Zuiden”, os interesses são grandes, sobretudo porque a vitória neste caso pode influenciar a classificação. O time de Breda ocupa atualmente a décima sétima posição, o que significa que ficará de fora dos play-offs e terá de disputar a próxima temporada na Keuken Kampioen Divisie.