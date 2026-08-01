O mistério de Mourinho o levou à decisão difícil: Pitarch segue os passos de dupla do Real Madrid

Parece que a relação entre Fulham e Real Madrid pode se transformar em uma das principais histórias do mercado de transferências de verão, depois que o técnico Álvaro Arbeloa colocou um terceiro jogador do clube merengue em sua lista de interesses. Trata-se do jovem Thiago Pitarch, que, por sua vez, deseja renovar a parceria com seu antigo treinador e se juntar ao seu projeto na Premier League.

O desejo do Fulham de contratar Pitarch surge após a conclusão dos negócios envolvendo Gonzalo García e César Palacios, em um acordo pelo qual o Real Madrid recebe 50 milhões de euros pela venda de 70% dos direitos dos dois jogadores ofensivos.

O clube inglês não se limitou à dupla, pois continua monitorando os talentos presentes em Valdebebas, e considera o meio-campista de origem marroquina o próximo alvo para reforçar seu elenco, segundo o jornal espanhol "Marca".

A negociação por Pitarch ainda está em suas fases iniciais, já que o Fulham trabalha atualmente para reforçar o meio-campo por meio de mais de uma opção, entre elas Shea Charles, jogador do Southampton, cujo clube pede cerca de 30 milhões de euros para liberá-lo, em meio ao interesse de outros clubes em seus serviços.

Além disso, a lesão de Pitarch, que atualmente se recupera de um problema no joelho esquerdo que o afastará dos gramados por várias semanas, dá ao Fulham mais espaço para conduzir as negociações com tranquilidade e sem pressa.

Ainda assim, o clube inglês possui uma vantagem importante, que é a concordância do jogador com a transferência, já que Pitarch aprova a ideia de voltar a trabalhar sob o comando de Arbeloa e viver a experiência inglesa ao lado de seus antigos companheiros Gonzalo e Palacios.

O período recente testemunhou contatos iniciais entre o representante do jogador e o Fulham, pois o clube tem ciência de que o desejo do jogador pode facilitar a conclusão do negócio.

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Futuro incerto após a chegada de Mourinho

A situação de Pitarch dentro do Real Madrid mudou após a saída de Arbeloa, que era o maior apoiador de sua carreira, já que o jogador se preparava para trabalhar sob o comando de José Mourinho durante a fase de preparação para a nova temporada, mas a orientação do clube merengue é mantê-lo nas fileiras do Castilla.

Atualmente não existe um plano claro para promovê-lo ao time principal, apesar do forte encerramento que apresentou na temporada passada, depois de ter se tornado titular nos últimos meses das competições, superando na disputa nomes como Eduardo Camavinga e Dani Ceballos.

Pitarch disputou 16 partidas com o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões, e esteve entre os titulares em diversos confrontos importantes, entre eles as duas partidas das oitavas de final contra o Manchester City, e o jogo de ida contra o Bayern de Munique.

Diante da falta de clareza sobre seu papel no time principal sob o comando de Mourinho, o jogador enxerga com bons olhos a ideia de se transferir para o Fulham, onde poderá encontrar uma oportunidade maior de se afirmar no ambiente da Premier League, um dos maiores palcos do futebol mundial.

A principal descoberta de Arbeloa na academia do Real Madrid

Pitarch é considerado uma das principais descobertas de Arbeloa durante seu período de trabalho na academia do Real Madrid, depois que o treinador conseguiu impulsioná-lo rumo ao time principal em um curto espaço de tempo, fazendo com que seu valor de mercado atual chegasse a cerca de 20 milhões de euros.

A trajetória de Pitarch com Arbeloa começou em 18 de janeiro de 2025, quando o treinador lhe deu a oportunidade de estrear pela equipe de base "Juvenil A", antes de o mesmo se repetir em 14 de setembro do mesmo ano, quando participou pela primeira vez de forma oficial com o Castilla.

Em 17 de fevereiro de 2026, veio a aparição mais marcante, depois que Arbeloa também lhe concedeu a primeira participação oficial com o time principal do Real Madrid, tornando o jogador dono de três estreias excepcionais sob o comando do mesmo treinador em um período que não ultrapassou um ano.

E agora, seu possível passo de transferência para o Fulham pode representar o novo capítulo na relação entre Arbeloa e Pitarch, depois que o treinador teve o maior papel na ascensão do jogador dentro do projeto do Real Madrid.