O milagre do México envia nova mensagem ao Barcelona e ao Real Madrid

Gilberto Mora, jogador da seleção do México, enviou uma nova mensagem ao Real Madrid e ao Barcelona, depois de marcar um gol espetacular diante da Colômbia, aumentando ainda mais os holofotes sobre o seu talento, que desperta o interesse de vários dos maiores clubes da Europa, segundo o jornal espanhol "AS".

O primeiro gol internacional de Gilberto Mora saiu de uma forma que refletiu o seu potencial técnico: ele arrancou dentro da grande área, driblou passando por dois defensores, antes de finalizar no canto próximo, durante o amistoso que reuniu México e Colômbia e terminou empatado (1 a 1), no estádio Azteca.

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Gilberto Mora tem 17 anos, mas já conseguiu chamar bastante a atenção, em meio a previsões de que se tornará uma das principais estrelas do futebol nos próximos anos, despertando grande interesse no México, especialmente após o seu brilho na Copa do Mundo de 2026.

Sobre ele, Marc Crosas, ex-jogador do Barcelona e comentarista de destaque na televisão mexicana, disse: "Como não nos empolgar? Gilberto Mora tem tudo para se tornar o maior jogador da nossa história. Sim, da nossa história".

Apesar de Mora ter renovado recentemente o seu contrato com o clube mexicano Tijuana, o passo é visto como parte de um plano que prepara o caminho do jogador para uma transferência à Europa no futuro.

Real Madrid e Barcelona estão entre os clubes que acompanham de perto o internacional mexicano, enquanto as suas boas relações com a agente do jogador, Rafaela Pimenta, podem contribuir para facilitar quaisquer negociações futuras.

Os dois clubes também enxergam o mercado mexicano como um grande mercado comercial, o que aumenta a atratividade da contratação de um talento destacado do México, de acordo com o "AS".

Diante da Colômbia, Gilberto Mora tornou-se o mais jovem artilheiro internacional da história da seleção do México, com 17 anos e 347 dias. Durante a atual data Fifa, o técnico Rafa Márquez lhe deu a camisa número 10, tornando-o também o mais jovem jogador a vestir esse número com a seleção mexicana.



