O Memphis e o Corinthians enviam um sinal muito claro a Ronald Koeman

Memphis Depay não jogou pelo Corinthians na madrugada de domingo para segunda-feira. O clube venceu o São Paulo por 3 a 2, mas fez isso sem o Memphis. O atacante da seleção holandesa tem apenas mais um mês para recuperar a forma física antes do início da Copa do Mundo.

No final de março, o maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa sofreu uma lesão na coxa. Ronald Koeman afirmou, em seguida, que Memphis precisa estar 100% em forma para integrar a seleção.

O ex-jogador do PSV e do Manchester United, entre outros, sofreu uma recaída há algumas semanas e ainda não está apto para jogar. A Copa do Mundo começa daqui a exatamente trinta dias.

Restam apenas quatro partidas do Corinthians na programação antes do início da Copa do Mundo. A primeira dessa série está marcada para a próxima quinta-feira. A última, para 24 de maio.

Koeman anunciará sua seleção definitiva para a Copa do Mundo no dia 25 de maio. Resta saber se Memphis estará em forma até lá.