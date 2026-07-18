O Manchester United surpreende Rashford com uma decisão surpreendente

O Manchester United convocou seu ponta Marcus Rashford para participar da pré-temporada, em uma medida que pode abrir caminho para que ele permaneça no time e não seja transferido durante a janela de transferências de verão.

O Barcelona havia conseguido o empréstimo de Rashford na temporada passada, quando ele disputou 49 partidas, marcou 14 gols e deu 14 assistências.

O jornal “Sport” informou que o Barcelona estava considerando exercer a cláusula de compra de Rashford, no valor de 30 milhões de euros, mas preferiu esperar, antes de mudar seus planos com a contratação de Anthony Gordon.

Rashford está ciente de que sua passagem pelo Barcelona chegou ao fim e, após disputar a partida pelo terceiro e quarto lugares na Copa do Mundo contra a França, começará a definir seu futuro no futebol.

De acordo com o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, o United decidiu convocar o jogador para participar da pré-temporada sob o comando do técnico Michael Carrick, que deseja avaliar a possibilidade de mantê-lo no clube.

Rashford havia deixado o Manchester United devido a desentendimentos com o ex-técnico Roben Amorim, mas sua saída não foi definitiva, especialmente porque seu contrato com o clube se estende até o verão de 2028.

Espera-se que o futuro do jogador seja definido após o término da pré-temporada, com a participação do próprio Rashford na tomada da decisão final.

Por outro lado, o Manchester United mantém uma posição clara de não permitir que o jogador seja emprestado novamente, já que o clube só concordará com sua saída por meio de uma transferência definitiva.