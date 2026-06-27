O Manchester City fechou a contratação do promissor ponta francês Matis Ditorbet, do Troyes, por 25 milhões de euros, como passo preliminar para seu empréstimo ao Mônaco com opção de compra, em uma transação que reflete a estratégia do Grupo City de Futebol no desenvolvimento de jovens talentos.

O Troyes, recém-promovido à primeira divisão francesa e membro do Grupo City, anunciou hoje, sábado, em comunicado oficial, a transferência de seu atacante de 19 anos para o clube inglês, pondo fim às especulações que cercavam o futuro do jogador desde meados de maio passado.

Ditorbet é considerado uma das principais estrelas da temporada excepcional do Troyes, que conquistou o título da Segunda Divisão francesa e voltou à primeira divisão; o jovem ponta contribuiu com 3 gols e 6 assistências no campeonato.

Essa transação se insere na política habitual do Grupo City de transferir jogadores entre seus clubes espalhados pelo mundo; assim, Detorbet passará do Troyes para o Manchester City antes de ser emprestado diretamente ao Mônaco para adquirir mais experiência na Ligue 1.

Espera-se que a chegada de Ditorbet ao Mônaco por empréstimo represente uma oportunidade de ouro para o jogador provar seu valor no mais alto nível, antes que o clube dos Emirados Árabes Decida seu futuro definitivo com base em seu desempenho durante a próxima temporada.