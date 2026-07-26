A direção do clube Al-Ittihad definiu de forma definitiva a sua posição quanto ao futuro do craque francês Moussa Diaby, pondo fim a todas as especulações associadas a uma possível saída durante o atual mercado de transferências de verão, num momento em que a equipa prossegue com a sua preparação para a nova temporada no estágio realizado em Espanha, com indicadores positivos tanto no plano técnico como no físico, e uma clara manifestação das ideias que o treinador alemão Jens Wissing procura consolidar dentro do plantel.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" confirmou que a direção do Al-Ittihad não tem qualquer intenção de vender Moussa Diaby ou de o incluir na lista de transferências de verão, dada a sua total convicção na importância do jogador no projeto da equipa para a próxima temporada.

Diaby é um dos jogadores mais comprometidos e disciplinados do Al-Ittihad durante o estágio de preparação em Espanha, tendo chegado numa condição física notável que agradou à comissão técnica liderada pelo treinador alemão Jens Wissing.

O jogador demonstrou ainda claros indícios de recuperação do nível que apresentou na sua primeira temporada com o Al-Ittihad, após a quebra que viveu na temporada passada, na qual toda a equipa foi afetada em termos de resultados e de desempenho.

O extremo francês manteve o seu brilhantismo nos jogos amigáveis, depois de ter conseguido marcar dois golos nos dois confrontos de preparação, numa nova confirmação da sua prontidão técnica e física antes do arranque da temporada.

Ambiente positivo no estágio do Al-Ittihad

O jornal "Asharq Al-Awsat" referiu que o estágio do Al-Ittihad decorre de forma positiva sob a orientação do treinador alemão, sobretudo após a equipa ficar completa com a junção de todos os jogadores nacionais e estrangeiros.

O argelino Houssem Aouar juntou-se recentemente aos treinos, estando atualmente a cumprir um programa físico e de preparação específico, com o objetivo de atingir a melhor condição possível antes de participar nos próximos jogos amigáveis.

Os jogos de preparação revelaram traços claros do pensamento do treinador Jens Wissing, uma vez que a ideia de recorrer a um lateral esquerdo estrangeiro não parece estar entre as suas prioridades na fase atual.

Apesar da presença do albanês Mario Mitaj, o treinador preferiu lançar Moaz Faqihi como titular na posição de lateral esquerdo nos dois jogos amigáveis, enquanto concedeu a Mitaj a oportunidade de atuar como médio defensivo frente ao Las Palmas, tendo o jogador apresentado um bom desempenho nessa posição.

Estas opções técnicas refletem uma orientação clara dentro do clube no sentido de apostar em soluções nacionais na posição de lateral esquerdo, o que explica a continuidade da procura por um jogador nacional para reforçar essa posição, liderando a lista tanto Hussein Al-Sibyani como Fares Abedi.

A pressão inversa: a nova arma do Al-Ittihad

Os dois jogos amigáveis frente ao sul-africano Orlando Pirates e ao espanhol Las Palmas destacaram uma das mais importantes ideias táticas que Wissing procura aplicar, nomeadamente a pressão inversa e a recuperação rápida da bola.

O Al-Ittihad conseguiu marcar dois golos surgidos diretamente após a recuperação da bola ao adversário na sequência de processos de pressão intensa, o que reflete a identidade técnica que o treinador alemão trabalha para consolidar dentro da equipa como preparação para a nova temporada.

O Al-Ittihad prossegue com as suas movimentações para reforçar o plantel antes do arranque da temporada, tendo como objetivo a contratação de jogadores estrangeiros para o meio-campo, de forma a elevar a qualidade da equipa.

Por outro lado, os indicadores apontam para que Mario Mitaj possa estar entre os jogadores candidatos a deixar a equipa, face à orientação no sentido de apostar num jogador nacional na posição de lateral esquerdo, a par do desejo da direção de contratar um médio defensivo estrangeiro que constitua a opção principal do treinador alemão nessa posição.