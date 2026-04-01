O futuro de Camavinga permanece incerto... e o Paris entra na disputa

O futuro de Eduardo Camavinga no Real Madrid permanece envolto em mistério, em meio a relatos de que o jogador francês poderia estar prestes a deixar o “Santiago Bernabéu” no próximo verão, embora nem o jogador nem o clube tenham tomado qualquer decisão definitiva até o momento.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o Paris Saint-Germain está competindo com vários clubes da Premier League para contratar o versátil astro francês.

O jornal destacou que os clubes ingleses consideram que Camavinga se adapta perfeitamente ao ritmo acelerado e à força física característica da Premier League, o que o tornou um alvo de grande interesse.

Ainda não foi definida a posição de Camavinga ou da diretoria do Real Madrid em relação a possíveis ofertas, mas os relatos confirmam um interesse concreto por parte de grandes clubes europeus, o que abre as portas para vários cenários durante a próxima janela de transferências de verão.

A trajetória de Camavinga no Real Madrid foi marcada por uma série de lesões recorrentes nos últimos anos, o que afetou claramente sua estabilidade e tempo de jogo.

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Entre as mais notáveis estão lesões no tornozelo (agosto e setembro de 2025), lesões musculares recorrentes nos tendões da coxa e na virilha, além de uma lesão no ligamento colateral interno do joelho em 2024.

Além disso, ele ficou de fora recentemente devido a uma entorse no tornozelo. Essas lesões recorrentes contribuíram para reduzir seu papel a um de jogador rotativo em alguns períodos, o que pode ter sido um dos fatores que alimentaram os rumores sobre sua possível saída, apesar de seu contrato com o clube espanhol se estender até o verão de 2029.