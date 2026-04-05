O fracasso continua... Um único chute agrava o sofrimento de Endrick no Lyon

O Olympique de Lyon passou de ser o time mais em forma da Europa, tendo conquistado anteriormente 13 vitórias consecutivas, para ser o terceiro pior time da Ligue 1.

Apenas o Metz (1) e o Le Havre (1) somaram menos pontos que o Olympique de Lyon (3) nas últimas seis rodadas do Campeonato Francês, segundo o jornal “Marca”.

O empate sem gols contra o Angers não contribuiu para acabar com a crise que atinge a equipe do técnico Paulo Fonseca, que também foi eliminado, nesse período, da Copa da França e da Liga Europa.

O atacante brasileiro Endrick não conseguiu quebrar seu jejum de gols; o jogador emprestado pelo Real Madrid disputou cinco partidas sem marcar nenhum gol, quatro delas pelo Lyon e uma pela seleção brasileira.

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Endrick não balança as redes desde que marcou um gol na partida de ida das oitavas de final da Liga Europa contra o Celta de Vigo (1 a 1), em 12 de março passado.

Vale ressaltar que Endrick deu duas assistências decisivas, uma na derrota para o Mônaco (1 a 2), logo antes da pausa para os jogos internacionais, e outra no amistoso que terminou com a vitória do Brasil sobre a Croácia (3 a 1).

O desempenho ofensivo modesto do Lyon não ajudou a melhorar a situação contra o Angers, já que a equipe acertou apenas duas finalizações a gol.

Já Endrick, que foi substituído por Adam Karabek aos 73 minutos, chutou apenas uma vez durante a visita ao Estádio Raymond Kopa; esse chute, aos 24 minutos, foi de longa distância, mas foi defendido.

O jogador do Real Madrid tocou na bola apenas 26 vezes e completou uma única drible, por isso tanto Endrick quanto o Lyon precisam melhorar seu desempenho; caso contrário, a temporada pode ser muito difícil para ambos.

A seis rodadas do fim, o Lyon ocupa a quinta posição com 48 pontos, a apenas um ponto do Olympique de Marselha, quarto colocado e classificado para a Liga dos Campeões, sabendo-se que o time do sul enfrenta o Mônaco neste domingo à noite.

Nesse mesmo contexto, o Rennes (47 pontos) e o Mônaco (46 pontos) perseguem de perto a equipe de Paulo Fonseca na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.

Vale lembrar que, desde que se juntou ao Lyon na última janela de transferências de inverno, Endrick disputou 17 partidas em diversas competições, marcando 6 gols e dando 5 assistências.

No Campeonato Francês, Endrick marcou 3 gols, todos na sua segunda partida pelo Lyon contra o Metz, enquanto participou de outras 9 partidas, nas quais não marcou nenhum gol.



