O Fluminense já ganhou o Mundial de Clubes?

O clube e a Fifa não chegaram a um entendimento sobre a legitimidade da conquista do Tricolor

A questão do Mundial do Fluminense é mais uma das polêmicas do futebol. Clube e torcedores consideram a conquista de 1952 como válida para dar ao Tricolor o status de campeão do mundo, enquanto a Fifa pensa diferente e não reconhece a legitimidade do título. A situação, aliás, é parecida com a do Palmeiras.

Anualmente, em 2 de agosto, dia em que conquistou a Copa Rio de 1952 sobre o Corinthians, o Fluminense celebra sua conquista mundial. O torneio em questão é o mesmo que traz a polêmica sobre o título do Palmeiras, uma vez que a Fifa não entende que a competição seja válida para considerar um campeão do mundo.

O Tricolor, assim como parte da imprensa esportiva da época, considera a Copa Rio como uma espécie de Mundial, uma vez que reuniu campeões e vices de outros países. Equipes como Áustria Viena (Áustria), Grasshopper (Suíça), Libertad (Paraguai), Peñarol (Uruguai), Saarbrucken (Alemanha) e Sporting (Portugal) estavam presentes, junto de Fluminense e Corinthians, então campeões do Carioca e do Paulista.

Desde 2012, o Fluminense busca o reconhecimento do título mundial por parte da Fifa. Para isso, além de ações especiais, desenvolveu um dossiê com detalhes da conquista, que foi ao órgão máximo do futebol, bem como à CBF e à Conmebol.