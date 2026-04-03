O Feyenoord recompensa a rápida evolução com um contrato até 2029

Tobias van den Elshout continua fiel ao Feyenoord. O meio-campista ofensivo (19) assinou na sexta-feira um contrato que o vincula ao clube de Roterdã até meados de 2029. Além disso, o Feyenoord possui a opção de prorrogar o contrato por mais um ano, até meados de 2030.

O Feyenoord já havia anunciado, em 12 de março, que havia chegado a um acordo de princípio com o jogador da seleção juvenil, que recentemente marcou um hat-trick pela Seleção Holandesa Sub-19. O contrato anterior de Van den Elshout no De Kuip ainda tinha validade de mais de um ano.

Van den Elshout passou por praticamente toda a base do Feyenoord e, nesta temporada, treina regularmente com o time de Robin van Persie. O meio-campista soma 28 minutos no time principal do Feyenoord, distribuídos por seis partidas.

“É um dia maravilhoso para mim, minha família e meus amigos. Para todos ao meu redor, é um momento lindo”, comemora o jovem jogador do Feyenoord após assinar os contratos.

“Tenho a sensação de que estou melhorando cada vez mais e de que estou sempre presente. Isso me dá uma sensação boa. E esse contrato também é uma bela recompensa”, diz Van den Elshout, referindo-se ao novo contrato de longo prazo em Roterdã-Sul.

O jogador, nascido em Haia, atuou recentemente no clássico contra o Ajax. “É com isso que se sonha quando se é criança, jogar pelo Feyenoord. Mas o clássico teve um impacto em mim, o fato de estar em campo. Mas estou muito orgulhoso de poder disputar o clássico vestindo a camisa do Feyenoord.”