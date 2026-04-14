O Feyenoord já viu o suficiente e quer chegar a um acordo com o PSV

O Feyenoord colocou Joël Drommel na lista de desejos, segundo o especialista em transferências Mounir Boualin. O goleiro foi considerado dispensável pelo PSV e pode estar à procura de um novo clube.

O goleiro titular Timon Wellenreuther tem contrato até meados de 2027. “Ele está bem cotado na Alemanha, onde clubes da Bundesliga o acompanham. Ele tem contrato por apenas mais um ano, então, para o Feyenoord, a opção é renovar ou vender para conseguir uma quantia de transferência”, compartilha Boualin no podcast Transfermind.

“O Feyenoord está elaborando uma lista com nomes de goleiros e, pelo que entendi, Drommel está nela”, informa o jornalista especializado em transferências.

“Drommel está se saindo muito bem nesta temporada no Sparta.” Boualin considera grande a chance de o goleiro dar um passo adiante, já que ele terá pouca ou nenhuma chance de jogar no time de Eindhoven.

O clube de Roterdã ainda não deu continuidade ao assunto. “O Feyenoord ainda não entrou em contato diretamente com o PSV, mas ele é um dos goleiros que constam na lista”, afirma Boualin.

Aparentemente, o PSV quer receber quatro milhões de euros, mas o Feyenoord terá que abrir bem os bolsos, prevê ele. “Acho que o PSV vai pedir um preço alto, pois imagino que prefiram não vendê-lo a um concorrente.

Após a saída de Justin Bijlow, o time de Roterdã contratou Steven Benda por empréstimo do Fulham, o que faz com que o elenco de goleiros do Feyenoord seja composto por Wellenreuther, Benda e Liam Bossin.