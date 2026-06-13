O FC Utrecht tem de engolir um trago amargo e perde o seu principal alvo

Boy Kemper vai continuar sua carreira no Queens Park Rangers, segundo informa a revista Voetbal International. O zagueiro, portanto, não optou por se transferir para o FC Utrecht.

O capitão do NAC estava sem contrato neste verão e tinha várias opções de clubes à sua disposição. O QPR já demonstrava interesse há algum tempo, mas demorou a avançar.

O FC Utrecht tentou aproveitar a situação e iniciou negociações com o lateral-esquerdo, mas não chegaram a um acordo.

Quando o QPR soube das negociações com o FC Utrecht, acelerou o processo e rapidamente fez uma oferta. Segundo a VI, Kemper chegou a um acordo diretamente de seu local de férias.

O zagueiro de 26 anos vai assinar contrato de três temporadas na Inglaterra. Ele escolheu o QPR em vez do Preston North End, do suíço FC Thun e do Granada FC.

Kemper já jogou, ao longo de sua carreira, pelo Ajax, ADO Den Haag e, portanto, pelo NAC. Agora, ele vai adicionar o QPR a essa lista.

O QPR ficou em décimo terceiro lugar na Championship (segunda divisão da Inglaterra) na última temporada e já pode se preparar para uma nova temporada nesta competição.