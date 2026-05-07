"O FC Utrecht perde definitivamente seu craque: já disputou sua última partida"

Ángel Alarcón provavelmente já disputou sua última partida pelo FC Utrecht, segundo o Voetbal International. O jogador espanhol, emprestado pelo FC Porto, sofreu uma lesão durante o treino e parece que não voltará a jogar pelo time de Utrecht pelo resto da temporada.

O atacante de 21 anos ainda foi titular no último fim de semana contra o NAC Breda e jogou 66 minutos. Sua substituição na ocasião não teve nada a ver com problemas físicos, mas a lesão surgiu posteriormente durante uma sessão de treino.

Por isso, Alarcón perderá, no mínimo, o jogo fora de casa contra o Ajax no próximo domingo. A última partida do campeonato contra o Fortuna Sittard também parece chegar cedo demais para o ponta-direita.

Além disso, o FC Utrecht está a caminho de disputar os play-offs para as competições europeias, mas Alarcón também não parece poder ter mais participação nessas partidas. O espanhol já não estava no campo de treino na quarta-feira e a previsão é de que fique afastado por várias semanas.

Apesar de um período menos positivo nas últimas semanas, Alarcón deixou sua marca nos resultados do FC Utrecht desde sua chegada na janela de transferências de inverno. O atacante marcou três gols e deu três assistências em treze partidas.

Alarcón optou conscientemente por uma transferência para o Utrecht no início deste ano, após conversas entre o técnico Ron Jans e o treinador do FC Porto, Francesco Farioli. No Estádio Galgenwaard, ele ganhou imediatamente muito tempo de jogo e conquistou uma vaga no time titular.

O FC Utrecht precisa agora procurar um substituto para a ala direita. Jesper Karlsson é considerado a opção mais lógica, embora Adrian Blake também possa atuar nessa posição.

Por enquanto, não está claro se Alarcón voltará a jogar em Utrecht, embora o clube tenha uma opção de compra prevista no contrato de empréstimo com o FC Porto. Segundo o VI, é provável que Alarcón deixe o clube.