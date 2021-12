O efeito econômico que Lionel Messi teve no PSG em 2021

Em 2021 o inimaginável aconteceu, Lionel Messi deixou o Barcelona. A ida do craque para o Paris Saint-Germains, em uma contratação gratuita, uma vez que o contrato com o clube espanhol já havia terminado, deu o que falar, e, principalmente, rendeu muitos dinheiro ao clube francês.

Além dos seis gols marcados em 15 jogos disputados, Messi também está rendendo para o PSG fora de campo. A contratação do sete vezes vencedor do Ballon d'Or foi considerada por muitos como o maior feito da última janela de transferência e, de fato, está tendo efeito nas contas do clube.

A GOAL te mostra os números extracampo do PSG com Messi.

Quantas camisas Messi vendeu no PSG?

Conforme apurado pela GOAL, quase um milhão de camisas com nome e número de Messi foram vendidas pelo PSG até agora na temporada 2021-22. E, segundo o diretor de patrocínio do clube, o craque causou um recorde no número de vendas, que poderia ser ainda maior se não fosse a pandemia de Covid-19.

"Ele é um grande trunfo. De um ponto de vista comercial, o impacto é incrível", disse Armstrong à GOAL. "Acreditamos que no ano passado vendemos mais camisas do que qualquer outro clube e este ano será ainda melhor. É definitivamente o melhor lançamento de camisas em termos de vendas, com um aumento de pelo menos 30-40% na demanda. Se pudéssemos produzir mais, venderíamos ainda mais".

Messi atraiu mais patrocinadores para o PSG?

Sim, e segundo revelou Armstrong, as ofertas para patrocinar o PSG por conta de Messi começaram a surgir assim que a saída do craque foi confirmada pelo Barcelona. Ter vencido a briga pela contratação do argentino, então, foi bem importante para o clube que, desde o começo, apareceu como favorito para ser o destino do atacante.

Marcas como Autohero, Crypto.com, Smart Good Things e Gorillas entram para a lista de patrocinadores do PSG, que aumentou sua arrecadação em milhões com essas receitas adicionais.

"Houve um impacto e os parceiros estão comprometidos com nosso preço. Anteriormente, a demanda já era forte, mas agora é maior do que nunca", acrescentou Armstrong. "Tivemos imediatamente um aumento significativo nas ofertas e mesmo antes de ele assinar oficialmente em Paris, havia muitos pedidos. Sentimos realmente um impacto em todas as nossas áreas de negócios: do patrocínio e merchandising à hospitalidade e bilheteria".

O número de seguidores do PSG nas redes sociais aumentou com a chegada de Messi?

Sim, a presença on-line do PSG, que já era grande, cresceu exponencialmente com a contratação de Messi. Na primeira semana após assinatura do contrato, somando todas as plataformas, o clube ganhou mais de 20 milhões de novos seguidores e, segundo apurou a GOAL, este número aumenta um milhão a cada mês desde então.

"Nossa comunidade está em um recorde histórico, com 150 milhões de fãs das mídias sociais", disse Armstrong. "Tivemos a maior taxa de engajamento na história dos anúncios de jogadores, todas as contas do clube e do jogador juntas".

E quanto à venda de ingresso?

Armstrong admite que o clube está lutando para acompanhar a demanda, já que continuam a vender cada partida com bastante antecedência.

"Há uma enorme demanda que, infelizmente, não podemos atender plenamente no momento, então o interesse no mercado secundário está crescendo como você esperaria", disse Armstrong.